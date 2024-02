Tężeje ruch kolejowy z Chin do Europy

Sezonowe silne wiatry w Kazachstanie zmusiły do wstrzymania prac kolejowych terminali przeładunkowych na granicy kazachsko-chińskiej. – Utrudniają przeładunek kontenerów na pograniczu między wspomnianym krajem a Chinami, co wydłuża transit time o 3-4 dni. To zjawisko pojawia się regularnie każdego roku i nie jest niczym zaskakującym. Wkrótce wszystko powinno wrócić do normy – uspokaja Railfreight Director w Rohlig Suus Logistics Robert Roszko.

Reklama

Średni czas przewozu z Chin do Europy zmalał w styczniu 2024 roku do 6 dni. Przedstawiciel Suus tłumaczy, że konieczność przeładunku wynika z różnicy rozstawu torów kolejowych w Chinach (gdzie występuje standard europejski) i w Kazachstanie. – Ponadto – tak jak wspomniałem – aktualne ceny za przewóz pozostają na stabilnym poziomie, dlatego pytanie o to, jak będą kształtować się w przyszłości, pozostaje na razie otwarte – zaznacza Roszko.

Czytaj więcej Drogowy Dojazd do przejścia w Świecku blokowany Rolnicy z Polski i Niemiec zablokują od 25 lutego dojazd do terminalu granicznego w Świecku.

W ostatnim tygodniu i ostatnich trzech miesiącach ceny przewozów kolejowych na Nowym Jedwabnym Szklaku zmalały o 0,03 proc. na kierunku zachodnim i pozostały niezmienne na wschodnim.

Ceny transportu morskiego maleją od dwóch tygodni, na 9 tydzień roku ceny chwilowe wg ogólnego wskaźnika Drewery zmalały o 2 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia do 3659 dol. za 40-stopowy kontener. Taki sam spadek zanotowano na trasie z Szanghaju do Rotterdamu, do 4426 dol., co oznacza jednak wzrost o 158 proc. liczony r/r.