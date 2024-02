Dojazd do przejścia w Świecku blokowany

Władze gminy Słubice zaznaczają, że „kierowcy samochodów ciężarowych będą mogli zjechać z autostrady A2 na MOP Jordanowo w Świebodzinie, skąd pojadą dalej na północ lub na południe. Samochody osobowe natomiast będą kierowane do zjazdu w Rzepinie – jeżeli będzie drożny, to do drogi K29, skąd pojadą w stronę Słubic.”

Pozostanie otwarte przejście przez miasto, które najprawdopodobniej szybko będzie zakorkowane.

Rolnicy domagają się przyjazdu do Świecka premiera Donalda Tuska i twardych rozmów na temat importu do Polski towarów z Ukrainy. Do protestu mają dołączyć także rzemieślnicy, w tym pszczelarze. – Dopóki ktoś z Warszawy się nie odezwie, będziemy stać do skutku. Nasze zboże jest mieszane ze zbożem z Ukrainy, które jest gorszej jakości, bo jego produkcja nie jest obarczona tyloma wymogami, co w Polsce, a mieszane jest z naszym po to, żeby spełniać wymogi jakościowe. Tam nikt nie ma nad tym żadnej kontroli. Mieszanka miodowa z Ukrainy, ich syrop miodopochodny, kosztuje 8 zł i ludzie to kupują, bo jest tańsze. Jak nasi producenci mają sprzedać słoik miodu za 20 czy 25 złotych? Od nas wymaga się jakości, a sprowadzane są towary, które nie spełniają norm Unii Europejskiej. Tutaj już nie chodzi tylko o zboże, ale o wiele produktów. Teraz doszło do takiego absurdu, że do końca nie wiemy, za ile wyprodukujemy towar, bo ceny wielu komponentów wciąż drożeją i nie wiemy też, za ile go sprzedamy, bo nie mamy kompletnie wpływu na ceny – mówili 21 lutego rolnicy podczas spotkania z władzami miasta.

Do protestu dołączą się rolnicy z Brandenburgii, którzy od kilku tygodni prowadzą akcje blokad dróg w Niemczech.

Gmina Słubice przeżywała już podobne protesty. W 1999 roku podobny protest w Świecku zorganizował Andrzej Lepper. Ruch pojazdów na przejściu granicznym został wtedy zablokowany przez rolników na dwa dni. W 2003 roku natomiast terminal odpraw celnych w tym miejscu zablokowała grupa ponad 100 osób przynależąca do Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, którym przewodził Marian Zagórny.