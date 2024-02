Polskie pojazdy sprzedają się w Afryce

Pesa

Kolejowe sukcesy w Ghanie

Na początku lutego Pesa przekazała w Bydgoszczy pierwszy z zamówionych 12 pociągów spalinowych. Sekretarz Stanu i Prezes Agencji Rozwoju Kolei Ghany Yaw Owusu odebrał zespół trakcyjny. Rząd zapewnił samodzielnie finansowanie transakcji, którą ubezpieczył bank z RPA.

Ghana rozpoczęła intensywny proces rozwoju infrastrukturę i buduje swoje własne kompetencje w kolejowych przewozach pasażerskich. Rząd Ghany rozpoczął realizację programu budowy prawie 4 tysięcy km nowych linii kolejowych o standardowym rozstawie szyn (1435 mm). Celem tego projektu jest zdecydowana poprawa możliwości komunikacji i transportu wewnątrz kraju oraz umożliwienie w przyszłości krajom sąsiednim dostępu koleją do ważnych dla gospodarki tego Regionu Afryki Zachodniej portów morskich w Ghanie. Poza transportem towarów i surowców naturalnych, nowe linie mają również zachęcić obywateli Ghany do korzystania z transportu kolejowego, stąd pomysł rządu, aby kolej, a nie transport drogowy stała się kluczowym elementem rozwoju transportu publicznego. Ma to szczególne znaczenie ze względów demograficznych – kraje tego rejonu są przeludnione. W samej Ghanie mieszka 33 mln ludzi, a stolica kraju Accra to szybko rozwijająca się, 6 milionowa aglomeracja, która w perspektywie dekady może stać się jednym z 10 największych miast afrykańskich.

Czytaj więcej Drogowy Ten rok będzie lepszy dla przewoźników W 2023 roku nastąpiły spadki w przewozach drogowych, jednak prognozowany wzrost gospodarczy przyniesie zmianę trendu.

Wyprodukowane przez PESA pojazdy będą obsługiwać ruch pasażerski na nowej linii kolejowej łączącej port morski Tema z portem rzecznym Mpakadan. Pojazdy z nowej serii produkcyjnej Regio160 będą spełniały najnowsze europejskie normy emisji spalin i zostaną wyposażone w nowoczesne, ekologiczne silniki Stage V. Będą to pierwsze tak przyjazne środowisku naturalnemu pojazdy DMU dostarczone do Afryki. – Po zakończeniu testów w lutym 2024 ten pojazd zostanie podzielony na dwa człony, przetransportowany na specjalnych lawetach do Hamburga, następnie statkiem dotrze do portu Tema w Ghanie. W marcu 2024 rozpoczniemy ostatnie jazdy testowe w warunkach eksploatacyjnych – wyjaśnia szef kolejowego rynku zagranicznego Pesa Jan Bończyk.