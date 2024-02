Ten rok będzie lepszy dla przewoźników

W 2023 roku wpływy Krajowego Funduszu Drogowego z e-Toll wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 8,1 proc. do 2 280 623 tys. zł. Jednak trzeba pamiętać, że od stycznia 2023 rząd powiększył stawki opłat o „wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów, podawany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego”, który wyniósł 13,3 proc.

Zatem ruch ciężarówek zmalał, co lepiej widoczne jest po liczbie transakcji w e-Toll, która zmniejszyła się w 2023 roku o 2,4 proc. w stosunku do 2022 roku do 1,18 mld. Najgłębszy spadek zaobserwowany był w grudniu (7,9 proc.) i wrześniu (4,5 proc.), a tylko w dwóch miesiącach: październiku i w czerwcu liczba transakcji była większa niż w 2022 roku, o (odpowiednio) 1,7 proc. oraz 0,4 proc.

Jeszcze głębsze spadki zanotował ruch w Niemczech. Z danych Bundesamt fur Logistik und Mobilitat wynika, że przebieg ciężarówek na płatnych drogach w Niemczech zmalał w 2023 roku o 3,9 proc. w stosunku do wcześniejszego roku. Przewoźnicy lokalni zanotowali 4,9-procentowe spadki przebiegu, zagraniczni 2,7-procentowe. Auta z polskimi tablicami rejestracyjnymi zmniejszyły przebiegi o 1,5 proc. do niecałych 7,6 mld km, co stanowiło 19 proc. kilometrażu. Dla porównania, w 2016 roku (drugim w którym w całości obowiązywał MiLoG) ciężarówki zarejestrowane w Polsce miały 16 proc. udziału.

Wraz z malejącymi przebiegami rosło zadłużenie branży transportowej zajmującej się drogowym transportem towarów. W 2023 roku przekroczyło właśnie 2 mld zł i w ostatnim roku wzrosło o prawie 11 proc. W tym czasie zaległości wszystkich firm podwyższyły się o niecałe 8 proc., jak pokazują dane Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.