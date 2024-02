Joanna Porath: Potrzebne zmiany celne i podatkowe w związku z CPK

Podejmowano działania, by utworzyć tzw. Single Window w zakresie jednego systemu inspekcji kontrolnych w Polsce, ale na razie nie powiodły się. Tymczasem, jeśli ktoś korzysta z hubu we Frankfurcie nad Menem, to procedura jest dużo prostsza. Skupienie wszystkich fitosanitarnych i weterynaryjnych wymogów w ramach jednego urzędu kontrolnego, jak ma to miejsce w Niemczech powoduje, że mamy jedną instytucję, do której zgłaszamy wniosek o kontrolę - a nie kilka, jak ma to miejsce w Polsce. Poza tym w Niemczech nie ma takiej instytucji jak sanepid, zatem w naszym kraju niektóre typy towarów przechodzą o jedną kontrolę więcej.

Brakuje w naszym kraju digitalizacji i integracji systemu, przez co nie jesteśmy konkurencyjni w stosunku do krajów z zachodniej Europy. Jeśli chcemy myśleć o hubie lotniczo-kolejowym to powinniśmy zacząć od przygotowań do prawno-celnej jego obsługi. Możemy zbudować ogromne lotnisko i kolej szybkich prędkości, a i tak nie przyciągniemy importerów właśnie ze względu na utrudnienia formalne. Na pewno potrzebne są też szerokie konsultacje ze światową organizacją IATA, czyli Międzynarodowym Zrzeszeniem Przewoźników Powietrznych oraz niezależnymi ekspertami rynku lotniczego, którzy badają potoki ładunkowe i pokazują najlepsze kierunki rozwoju.

O autorce Joanna Porath Właścicielka agencji celnej AC Porath. Jest członkinią Women's International Shipping & Trading Association (WISTA) – organizacji wspierającej kobiety w branży transportu morskiego.