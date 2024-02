CPK z listem otwartym

CPK pozwoli LOT-owi zbudować gęstą siatkę połączeń do krajów nadbałtyckich i na Bałkany. Duża liczba połączeń przyciąga nowych klientów. Tureckie linie lotnicze już z samej siły ciążenia siatki lotów mają zapełnienie samolotów na pozie 30 proc. miejsc i ta zasada sprawdza się w Polsce. – LOT lata do Seulu 6 razy tygodniowo i tylko ograniczenia w umowie lotniczej z Korei powodują, że nie jest to nawet do 2 rejsów dziennie. Samo miasto Warszawa nie generuje popytu nawet na 1 rejs dziennie do Seulu – przypomina Wilk.

Podkreśla, że wytworzenie takiego popytu umożliwia dopiero efektywne centrum przesiadkowe. – Na połączeniach do Korei latają już dziś pasażerowie z Warszawy, jak i transferowi z innych miast Polski, z Czech, krajów bałtyckich, Skandynawii, jak również z Europy Zachodniej. Co jest lepsze do connectivity kraju? - Codzienne rejsy w dowolnym kierunku? czy — Sporadyczne połączenia 1-2 razy w tygodniu? – pyta retorycznie Wilk.

Wszystkie analizy pokazują, że lotnisko jest potrzebne, a LOT potrafi robić interes. Przewoźnik zarobił w 2023 roku miliard zł i spłacił pierwszą transzę (450 mln zł) pomocy pandemicznej.

Renta położenia

Autorzy listu otwartego uważają, że problem „stanowią przeloty trasą transsyberyjską, uwarunkowane czynnikami geopolitycznymi. Bez tej możliwości przewoźnik staje się mało konkurencyjny.”

Praktycy uważają, że jest to argument chybiony, ponieważ LOT korzysta z renty położenia. Dzięki położeniu LOT może wykorzystywać w lotach do Baku, Astany i Taszkientu Boeingi 737 i to pomimo zamknięcia nieba nad Syberią i Ukrainą. Linie lotnicze operujące z niemieckich lotnisk muszą już wykorzystywać szerokokadłubowe maszyny.