Rolnicy chcą zablokować dojazd do terminalu granicznego w Świecku

Władze gminy Słubice będą rozmawiały 21 i 22 lutego z rolnikami planującymi zgromadzenie publiczne na drodze dojazdowej do terminalu w Świecku. Rolnicy planują zgromadzenie publiczne od godz. 13 dnia 25 lutego do północy 20 marca. Zawiadomienie wpłynęło do gminy, jej władze będą ustalały dzisiaj i jutro szczegóły lokalizacji zgromadzenia.

Zgłoszenie obejmuje węzeł drogowy Słubice-Zielona Góra (droga nr 29) z trasą Poznań – Berlin (A2) oraz droga od wymienionego węzła do przejścia granicznego Świecko. Rolnicy zamierzają blokować pasy drogi A2 (E-30) w obu kierunkach). A2 jest jedną z głównych arterii dla transportu międzynarodowego łączącego Polskę i Niemcy. Wg pomiarów dokonanych przez GDDKiA w sezonie 2020/21 średni dobowy ruch przekraczał 20 tys. pojazdów silnikowych na dobę.

Zapowiedziana blokada to kolejny etap rolniczych protestów, trwających od kilku tygodni. Wcześniejsze akcje, choć obejmowały cały kraj, były krótkotrwałe i koncentrowały się na drogach lokalnych, więc transport międzynarodowy nie ucierpiał. Planowana akcja może tej branży przynieść spore utrudnienia. – Protest oznacza utrudnienia i objazdy. Gdy ktoś się spieszy nie ma wyjścia: będzie musiał jechać S3 na Gubinek lub na Olszynę – wskazuje przewodniczący regionu lubuskiego Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Józef Słowikowski.

Rolnicy zablokowali 20 lutego także przejścia granicznie z Ukrainą, a od strony ukraińskiej tamtejsi przewoźnicy zablokowali przejazd polskim ciężarówkom na przejściach w Hrebenne, Korczowej i Medyce. Ukraiński protest ma potrwać do 15 marca.