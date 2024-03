Kurierzy jadą pod wiatr

Delmas wskazuje, że ponad połowa doręczeń odbywa się w kanale B2C, czyli do klientów fizycznych. Wyraźnie rośnie popularność dostaw poza domem, liczba dostarczonych przesyłek w tym kanale powiększyła się w ostatnim roku o 25 proc. – Odbiorcy wybierają zamiast doręczeń do domu dostawy nisko kosztowe, na co jesteśmy przygotowani. Mamy ponad 100 tys. punktów i do tego 19 tys. automatów paczkowych – wskazuje prezes Geopost. Najwięcej punktów odbioru DPD jest w Polsce (25 tys.), we Francji (18 tys.) i w Wielkiej Brytanii (10 tys.).



W Polsce 66 proc. klientów indywidulanych wybiera dostawy poza domem, gdy z badań Gepost wynika że w Europie jest to 44 proc. klientów.

Geopost uzyskuje główne przychody w Wielkiej Brytanii (15,1 proc. obrotu), we Francji (14,4 proc.), w Niemczech (13,5 proc.), we Włoszech (12,2 proc.), a na pozostałe kraje przypada 28,1 proc. Brakujące 16,7 proc. przychodów koncernu pochodzi z firmy usługowej Asendia.

Dostawy międzynarodowe będą jednym z filarów wzrostu. Geopost ma 20 proc. tego rynku w Europie i jest liderem w zdefiniowanych czasowo dostawach zagranicznych. W tym segmencie koncern zanotował 4 proc. wzrostu w stosunku do 2022 roku, a poza Europą o 8 proc., m.in. wchodząc na rynek argentyński.

Drugi filar to dostawy żywności, które przyniosły w ub.r. 700 mln euro przychodów przy dostawie 8,5 mln przesyłek z żywnością świeżą i mrożoną. – Jesteśmy jedną z niewielu firm mających dostawy świeżych produktów – podkreśla Delmas. Firma działa m.in. we Francji, Hiszpanii, Beneluksie, Włoszech, Portugalii, Polsce i na Litwie. Jednak Geopost zainteresowany jest dostawami pojazdami 4-kołowymi, a nie rowerami lub skuterami, ponieważ ten rynek jest niestabilny legislacyjnie i mało perspektywiczny w uwagi na ewolucję rynku pracy.