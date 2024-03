Więcej kontroli ukraińskich ciężarówek

- Za 6 tygodni będę mógł odpowiedzieć na pytanie czy rok 2033 jako data oddania do użytku pierwszej elektrowni jądrowej jest możliwy do realizacji. Obecnie trwa przegląd dokumentów i umów. Myślę, że skończymy ten przegląd za ok. 6 tygodni – zapowiedział Maciej Bando, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej w programie "Jeden na Jeden" na antenie TVN24.