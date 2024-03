Ważą się losy ustawy o mobilizacji

Czytaj więcej Rynek Logistycy najaktywniejsi na rynku magazynowym Budowy nowych magazynów nadal na stosunkowo wysokim poziomie. Ceny najmu już nie rosną tka szybko jak rok temu.

Specjalista ds. legalizacji zatrudnienia w Contrain Andrij Arkaniuk przyznaje, że główne zapisy przepadły. – Członkowie komitetu obrony narodowej w dniach 28-29.02.2024 intensywnie pracują nad poprawkami, których do projektu zostało zgłoszonych ponad 4000. Na uwagę zasługuje fakt, że komitet obrony narodowej nie miał zgody (konsensusu) co do ograniczenia w korzystaniu z usług konsularnych w placówkach zagranicznych, a więc to pozostaje do rozpatrzenia w drugim czytaniu. Głosy deputowanych w tej sprawie rozłożyły się po połowie, a więc póki co to jest jedyny przepis, który mógłby mieć wpływ – zaznacza Arkaniuk.

Dodaje, że na kolejne kroki w przyjęciu ustawy oczekiwać należy w marcu lub kwietniu, wtedy właśnie przewidziane II czytanie projektu ustawy.

Przedsiębiorcy uważają, że polski rynek pracy potrzebuje kompleksowej polityki migracyjnej.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczyna prace nad stworzeniem kompleksowej strategii migracyjnej na lata 2025-2030. Strategia, opracowywana we współpracy z władzami lokalnymi i innymi zainteresowanymi stronami, ma na celu stworzenie odpowiedzialnych i bezpiecznych ram dla przyszłej polityki migracyjnej Polski. – To jest inicjatywa, którą uznajemy za jeden z największych gospodarczych priorytetów nadchodzących lat. Dlaczego? Bo dane demograficzne nie kłamią, dane demograficzne krzyczą do nas, że jeżeli nie zadbamy o wzrost przyrostu naturalnego i racjonalną politykę migracyjną, to niebawem niektóre zawody czy kompetencje mogą po prostu wyginąć. To jest bolesna diagnoza, ale wystarczy spojrzeć na niektóre sektory gospodarki. Tam po prostu nie ma chętnych do pracy – podkreśla prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk.