Internetowe sklepy podbijają nowe rynki, ale rosną zwroty

Przyznaje, że w ostatnich latach konsolidatorzy wdrożyli dużo rozwiązań technologicznych wspierających także wysyłki międzynarodowe, co niewątpliwie przyczyniło się do tak dynamicznego wzrostu wolumenu w takich firmach jak Alsendo.

Na koniec czerwca 2023 roku w Polsce działało ponad 60 tys. e-sklepów. e-Izba przewiduje, że dynamika wzrostu sprzedaży cyfrowej obniży się do 14-15 proc. w skali roku (względem 30 proc. w okresie pandemii), co może osłabić kondycję wielu sklepów internetowych. W ostatnich dwóch latach prawie 4,5 tys. polskich sklepów, które posiadały własne witryny zawiesiło działalność. – Czy można więc zignorować pojawiające się sygnały? Nie zachęcam do tego. Da się bowiem zauważyć, że łatwo już było. Dojrzewając, rynek staje się bardziej wymagający, a funkcjonujące podmioty muszą wykazać się sprytem, przezornością i rosnącą efektywnością – wskazuje szef regionu CEE w OVHcloud Robert Paszkiewicz.

Optymalizacja wysyłek

Apaczka.pl oferuje sprzedawcom integracje z 50 platformami e-commerce i 17 firmami kurierskimi, dzięki czemu mogą oni zarządzać dostawami w Polsce i 150 krajach. W ofercie serwisu pojawiło się w 2023 roku 6 nowych integracji i 3 nowych przewoźników. Strategia kupowania mniejszych spółek, integracji ich oferty i systematycznego zwiększania skali działalności przyniosło w ubiegłym roku planowane rezultaty.

Magnuszewska zaznacza, że do tego dochodzi szerokie portfolio usług kurierskich i idąca za tym bliska współpraca partnerska, rozwiązania dedykowane dla każdego segmentu klientów biznesowych (małych, średnich i typu enterprise), a nawet usługi dla klientów indywidualnych. – Co istotne, nasza oferta usług z obszaru dostaw jest atrakcyjna dla każdego sektora biznesu – budowlanego (dzięki szerokiej ofercie palet), firm sprzedających na rynki zagraniczne, branży odzieżowej, czy beauty. Oczywiście klienci z branży e-commerce to nasza największa grupa, jednak firmy prowadzone w modelu stacjonarnym, także korzystają z oferowanych przez nas rozwiązań kurierskich. To właśnie dzięki uniwersalnej ofercie, szerokiej palecie dostawców i kierunków nasi klienci wybierają Alsendo. Zauważamy także efekty budowania strategicznej współpracy z platformami e-commerce – usługa Shoper Przesyłki stworzona z naszym partnerem Shoper, integracje z platformami IdoSell, WooCommerce, czy Comarch Optima to współprace, dzięki którym zyskujemy dostęp do lojalnej grupy klientów – wyjaśnia Magnuszewska.

Szefowa Alsendo podkreśla, że jej firma jest największą platformą integrującą technologiczne rozwiązania w zakresie dostaw w naszej części Europy. Zapewnia, że integracja Innoship przebiega prawidłowo. – Innoship jest spółką produktową, dostarczającą narzędzia do optymalizacji procesów wysyłkowych dużych firm działających na wielu rynkach. Nie wchodzi on bezpośrednio w relacje między klientem a kurierem, tylko dzięki technologii pomaga w optymalizacji procesów wysyłkowych i post-checkout. Ze wszystkich biznesów w grupie Alsendo ten ma największy potencjał do skalowania poza Europą Środkową i jest naszym oczkiem w głowie. Startujemy z pierwszymi wdrożeniami dla klientów w Hiszpanii. Jesteśmy dumni, że giganci rynku e-commerce tacy jak Deichmann, OLX, Inditex czy Dr Max, który dołączył do portfolio Innoship w tym roku – optymalizują swoje procesy dzięki naszym rozwiązaniom technologicznym – przyznaje Magnuszewska.