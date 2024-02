Kuszące eksporterów rynki wschodnie

Komentarz partnera publikacji

Raben

Zofia Wiśniewska, Customer Service Manager, Raben East

Transporty na wschód to nadal niszowy produkt, który u wielu klientów budzi strach przed nieznanym, czy wizję długotrwałych procedur celnych. Choć czasy nie są proste dla tego rodzaju przewozów, to przy odpowiednim wsparciu specjalistów nie wiele muszą się różnić od innych przesyłek celnych. Wiele lat pracy w dziale obsługi klienta spółki Raben East nauczyło mnie zrozumienia dla obaw naszych klientów. W swoich szeregach zatrudniamy ekspertów, którzy znają specyfikę kierunków, znają języki i co najważniejsze mentalność rynków wschodnich, bo łączy nas podobna kultura biznesowa, a przemysł polski i wschodnich sąsiadów są w dużej mierze komplementarne.

Zgodnie ze sloganem grupy Raben „logistyka z ludzką twarzą” naszą misją jest ułatwienie i przybliżenie klientom rynków wschodnich, zaczynając od etapu ofertowania, poprzez odprawę w naszej wewnętrznej agencji celnej, a kończąc na dedykowanym opiekunie przesyłki, który zawsze jest do dyspozycji zleceniodawcy. Przez uwarunkowanie polityczne, gospodarcze i infrastrukturalne rynki te nie są nazbyt stabilne, bo właściwie co roku mierzymy się z nowymi „przeciwnościami” takimi jak: pozwolenia dla kierowców, pandemia, działania wojenne, sankcje na wiele towarów, czy obecne strajki na granicach. Pomimo to, z satysfakcją obserwuję jak z roku na rok rośnie w siłę eksport. Już nie tylko do takich krajów jak Ukraina czy Turcja, ale zauważamy znaczy wzrost wysyłek do Mołdawii, Gruzji czy Kazachstanu. Porównując rok 2022 do 2023, ilość wysyłek do Mołdawii wzrosła o ok. 20%, a do Gruzji o ponad 50%. Czy warto zaryzykować i szukać nowych rynków zbytu towarów? Z pełną świadomością powiem, że tak. Polskiej gospodarce i polskim przedsiębiorcom w dalszym ciągu bliżej jest w stronę zachodu, ale to na wschodzie powstaje coraz większy rynek zbytu. Obserwując specyfikę towarów jakie wozimy, czy klientów których obsługujemy to gospodarka na wschodzie jest otwarta na polskie produkty, a konkurencja znacznie mniejsza.