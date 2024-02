Najwięksi na świecie właściciele statków

Wartość floty LPG wzrosła o ok. 55% z 2,9 mld dol. do 4,5 mld dol., co było efektem wzrostu sprzedaży jednostek używanych i zamówień na nowe konstrukcje. W 2023 roku Norwegia dodała do globalnego portfela zamówień 10 zbiornikowców na LPG, w tym w ramach umowy en bloc zawartej przez Solvgang ASA, która zamówiła od Hyundai Heavy Industries pięć zbiornikowców VLGC na LPG o pojemności 88 000 m3 z dostawą w latach 2026–2027 i wartością od 107,41 mln dol. do 106,65 mln dol.

Norwegia jest także drugim co do wielkości właścicielem przewoźników samochodowych. Obecna wartość tej floty wynosi 9,2 mld dolarów, w porównaniu z 8,2 mld dolarów, co oznacza wzrost o ok. 13% w porównaniu z ostatnim raportem.

Po krótkim okresie na 9. pozycji Wielka Brytania wróciła teraz na 8. miejsce z wartością floty 53,8 miliarda dolarów. Sektor statków wycieczkowych jest najcenniejszy dla Wielkiej Brytanii i stanowi około 25%, a następnie sektor kontenerowców z około 15%; udział ten znacznie spadł z powodu ochłodzenia nastrojów na rynku, a tym samym wartości. Dzięki silnym wzrostom w sektorze tankowców wartość brytyjskiej floty tankowców wzrosła o około 36,5% od naszego ostatniego raportu, z 5,2 miliarda dolarów w listopadzie 2022 r. do 7,2 miliarda dolarów.

Do znaczących inwestycji doszło także w sektorze LPG, a wartość tej floty wzrosła z 2,9 miliarda dolarów w naszym ostatnim raporcie do 5 miliardów dolarów dzisiaj, co oznacza wzrost o około 30%.