Cargounit wyda ponad 2 mld zł na nowe lokomotywy

Należąca do inwestycją funduszu inwestycyjnego Three Seas Initiative spółka Cargounit potwierdziła zakup 30 Vetronów i 10 Smartronów, których dostawy rozpoczną się w 2025 roku. Dzięki opcji Cargounit zagwarantował sobie miejsce produkcyjne na linii montażowej. Dostawy wraz z opcją potrwają do 2030 roku.

Reklama

Całość umowy warta jest ponad 2 mld zł. – Cargounit w lipcu ubiegłego roku podpisał umowę o ustanowieniu platformy finansowania z 10 polskimi o zagranicznymi bankami na kwotę do 1,5 mld zł. Sama umowa ramowa z Siemens na zakup do 100 lokomotywy obejmuje potwierdzone zamówienie na 30 Vectronów i 10 Smartronów. Cargounit posiada możliwości finansowania potwierdzonych zamówień na lokomotywy z dostępnego finansowania w ramach platformy finansowej – tłumaczy prezes zarządu Cargounit Łukasz Boroń.

Czytaj więcej Morski Najwięksi na świecie właściciele statków Wartość statków należących do pierwszej dziesiątki państw przekracza bilion dolarów. Chiny szturmują pierwszą pozycję.

Podkreśla, że kontrakt był skomplikowany, liczy ponad 450 stron, a negocjacje trwały rok. Lokomotywy mają 3-letnią gwarancję, a pakiet serwisowy będzie jeszcze negocjowany.

Lokomotywy jak świeże bułeczki

Potężne zamówienie dobrze ilustruje zarówno wielkość potrzeb przewoźników kolejowych jak i dobre perspektywy przed branżą nie tylko w Polsce, ale i w Europie. – W ciągu ostatnich 3 lat znacznie przekroczyliśmy nasze pierwotne plany zakupu i dostarczenia klientom w Polsce nowoczesnych lokomotyw, w tym lokomotyw wielosystemowych. Spodziewamy się kontynuacji trendu wymiany taboru na nowoczesny w najbliższych latach – podkreśla prezes zarządu Cargounit Łukasz Boroń. Cargounit jest szóstą pod względem wielkości w Europie firmą wynajmu lokomotyw.