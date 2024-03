Logistycy najaktywniejsi na rynku magazynowym

Prognozy PKB pozwalają na ostrożny optymizm w stosunku do 2024 roku. – Mimo różnego tempa wzrostu, większość europejskich gospodarek zaobserwuje poprawę wskaźników. Zgodnie z Oxford Economics, w latach 2024-2027 strefa euro zanotuje wzrost na poziomie około 6%. Polska ma przewyższyć tę dynamikę, ze wzrostem PKB o około 11%. Oczekuje się, że poprawa stabilności i przewidywalności w 2024 r. pomoże odbudować rynek i pobudzić aktywność w nadchodzących kwartałach – przewiduje Director, Research & Consultancy JLL Maciej Kotowski.

Zaznacza, że stopniowe ożywienie na rynku logistycznym widać również w szerszej europejskiej perspektywie. W ciągu 2023 r. na europejskich rynkach wynajęto 24,5 miliona m kw., zaledwie 12% poniżej pięcioletniej średniej (18% dla pierwszej połowy roku). W Polsce, poprawa nastrojów w drugiej połowie roku pozwoliła na przebicie wyników z silnego 2020 r., jak również nieznaczne przekroczenie średniej z lat 2018-2022.

Budowy trwają

Całkowity popyt brutto na rynku magazynowym w Polsce osiągnął 5,1 miliona m kw., będąc powyżej wyniku z mocnego 2020 r. oraz średniej z ostatnich pięciu lat. – Rok 2023 charakteryzował się stosunkowo silnym popytem netto oraz rekordowym wolumenem odnowień trwających umów i renegocjacji, które osiągnęły ponad 1,8 miliona m kw. Wynika to przede wszystkich z dojrzałości i wielkości rynku w Polsce oraz mniejszej skłonności najemców do zmiany lokalizacji w 2023 roku – tłumaczy Head of Industrial Agency Tomek Mika.

Największa grupa wśród najemców byli operatorzy logistyczni, których udział wyniósł 38 proc. – Wzrost sektora handlowego w Polsce w dużej mierze napędzał e-commerce, który wygenerował w ciągu 2023 r. aż 600 000 m² nowego popytu. Co istotne, za większość tego wyniku odpowiadał tylko jeden gracz rozwijający się w okolicach Wrocławia – zaznacza Director, Research & Consultancy JLL Maciej Kotowski.