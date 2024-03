Wyścig poczty do rynku kurierskiego

Związki zawodowe Poczty Polskiej w piśmie skierowanym do Sejmu zgłosiły poprawkę polegającą na zmianie maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa przeznaczonego na finansowanie kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych w roku 2025 z 1 244 mln zł na 1 522 mln zł. Posłowie pochylą się 5 marca nad projektem ustawy prawo pocztowe i rekompensatą dla Poczty Polskiej strat z tytułu pełnienia roli operatora wyznaczonego i realizacji powierzonych jej przez państwo usług powszechnych. Operator musi utrzymywać 7600 placówek, z których ok. 80 proc. jest trwale nierentowna, gdy inne firmy nie mają takich obowiązków.

Równolegle spółka walczy o rynek kurierski i modernizuje zaplecze logistyczne, tworząc za 350 mln zł nowe sortownie w ramach projektu Architektura Sieci Logistycznej. – To milowy krok dla poprawy istotnych z punktu widzenia klienta wskaźników, takich jak terminowość doręczania przesyłek. Projekt umożliwia płynną transformację sieci logistycznej, przystosowanej głównie do obsługi listów, do sieci docelowej dla przesyłek kurierskich, ekspresowych, paczkowych i e-commerce – podkreśla wiceprezes Poczty Polskiej Andrzej Bodziony.

Nowe sortery

Zaznacza, że nowoczesne sortery zostały oddane do użytku w 2023 roku w sortowniach we Wrocławiu, Lublinie i Lisim Ogonie k. Bydgoszczy. – Maszyny pozwalają na automatyczny odczyt nie tylko zestandaryzowanych etykiet adresowych, ale także przesyłek międzynarodowych, które często mają niestandardowy układ danych adresowych. Urządzenia są „szyte na miarę” i dostosowane do potrzeb użytkowych Poczty Polskiej, jak również wielkości i potencjału poszczególnych sortowni. Innowacyjność rozwiązania pozwoli na uniwersalizm i obsługę różnej wielkości przesyłek i automatyzacji procesu odczytywania kodów. Wydajność operacyjna urządzeń pozwala na posortowanie od 7 do 9 tys. przesyłek na godzinę – wskazuje wiceprezes PP.

Przypomina, że w 2022 roku Poczta Polska zakończyła montaż czterech nowych przenośników do opracowywania przesyłek gabarytowych w sortowniach w Niepołomicach, Pruszczu Gdańskim, Wrocławiu i Warszawie. – Zainstalowane taśmociągi umożliwiają szybsze i efektywniejsze opracowywanie przesyłek. W 2021 roku uruchomione zostały przenośniki w sortowni w Komornikach i Zabrzu. Urządzenia o kształcie pętli mają konstrukcję zbliżoną do bagażowych przenośników na lotniskach. Jedno takie urządzenie umożliwia sprawniejszą obsługę nawet 20 000 przesyłek dziennie – wylicza Bodziony.