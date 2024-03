Rekordowy rok dla Daimler Truck

Przychody koncernu wzrosły w 2023 roku o 10 proc. do 55,9 mld euro, a zysk operacyjny o blisko 40 proc. do 5,5 mld euro w stosunku do wyników z 2022 roku. Marża na sprzedaży okazała się rekordowa i sięgnęła 9,9 proc. Ok. 25 tys. pracowników w Niemczech dostanie wraz z kwietniową wypłatą do 7 tys. euro premii. Jest ona wypłacana w koncernie od 1997 roku.

Główne rynki zakończyły miniony rok solidnymi wzrostami: północnoamerykański miał 7-procentowa dynamikę (z przychodami odpowiednio 24,6 mld euro), europejski 20-procentową (do 18,4 mld euro), azjatycki 9-procentową (do 7,2 mld euro), natomiast południowoamerykański zanotował 23-procentowy spadek do 3,5 mld euro.

Dobre wyniki Daimler Truck zawdzięcza malejącej dynamice wzrostów cen materiałów i komponentów. Zwiększyły się one w 2023 roku o 6 proc. w porównaniu do roku wcześniejszego. Dobre wyniki sprawiły, że Daimler Truck zakończył rok mając na kontach 7,1 mld euro gotówki.

Koncern sprzedał w ub.r. 526 tys. pojazdów, o 1 proc. więcej niż w 2022 roku. Jednak marka Mercedes-Benz zanotowała 5-procentowy spadek sprzedaży do 158,5 tys. pojazdów, co było spowodowane załamaniem sprzedaży w Brazylii (wprowadzenie normy Euro VI). W Europie sprzedaż wzrosła o 9 proc. do 94 tys. sztuk.