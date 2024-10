Brytyjskie zakupy InPost

Polski gigant kurierski InPost prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie wykupienia 70 proc. udziałów spółki logistycznej Mezies Distribution Group Limited, dowiedziała się redakcja Sky News. Ogłoszenie o całkowitym przejęciu brytyjskiej firmy spodziewane jest jeszcze w tym tygodniu.

InPost zakupił 30 proc. Menizes w lipcu 2023 roku, za 49,3 mln funtów, płatne gotówką. Tamto porozumienie pozwala mu wykupić pozostałą część firmy w ciągu trzech lat. Jej akcje są min. w rękach funduszu inwestycyjnego Endless z Leeds.

InPost podkreśla, że jego działalność w Wielkiej Brytanii przynosi zyski, firma także inwestuje w brytyjską sieć punktów odbioru poza domem (w tym w automaty paczkowe, których ma na Wyspach już ponad 7,5 tys.), o 39 proc. więcej niż rok wcześniej. Liczba skrytek w maszynach powiększyła się o 60 proc., a mimo to sieć ma wysokie wskaźniki wykorzystania. Poza automatami InPost ma także ponad 2,1 tys. punktów odbioru poza domem (PUDO).

W drugim kwartale InPost zwiększył dostawy paczek w Wielkiej Brytanii o 164 proc. (licząc w stosunku do drugiego kwartału 2023 roku) do 23,6 mln sztuk, przy rynku pogrążonym w stagnacji. InPost ma ok. 10 proc. brytyjskiego rynku, na którym dostarczane jest co roku 4,4 mld przesyłek (dla porównania 1,3 mld w Polsce, 3,3 mld we Francji).