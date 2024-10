Kolejarze przesiądą się na używane lokomotywy

CFO Freightliner PL Krzysztof Wróbel zauważa, że najwięksi gracze na rynku (głównie PKP Cargo) od kilku lat tracą udziały na rzecz spółek spoza dotychczasowej Wielkiej Szóstki (PKP Cargo, Lotos Kolej, DB Cargo, Freightliner PL, PCC, CTL Logistics). 25 mniejszych przewoźników w styczniu-sierpniu 2024 roku miało udziały od 0,5 proc. do 2,5 proc. zajmując łącznie ok. 30 proc. rynku, a najmniejsi przewoźnicy z jednostkowymi udziałami poniżej 0,5 proc. zajmowali ok. 5 proc. rynku.

Średnia odległość przewozu 1 tony utrzymuje się na podobnym poziomie od dłuższego czasu, w sierpniu 2024 roku było to 265 km (vs 266 km w sierpniu 2023 roku).