Jaki los czeka poczty narodowe?

Francuska Geopost zwiększyła w 2024 roku przychody o skromne 1 proc. do 15,8 mld euro, poprawiła jednak o 284 mln euro zysk operacyjny do 614 mln. Wyniki nie powalają w porównaniu do InPost, który po trzech kwartałach (całorocznych wyników jeszcze nie ma) zwiększył przychody o blisko 23 proc., natomiast EBITDA wzrosła o ponad jedną trzecią do blisko 853 mln zł.

Poczta belgijska bpost zamknęła miniony rok jeszcze gorzej od francuskiej, zanotowała bowiem 209 mln euro straty przy obrocie 4,34 mld euro. Po ogłoszeniu wyników akcjonariusze zaczęli masowo wyprzedawać akcje spółki, co zakończyło się ponad 20-procentowym spadkiem notowań.

Także brytyjska poczta Royal Mail uzyskała w 2023 roku ujemną, 6,3-procentową marżę. Stratami zakończyła 2023 rok (ostatni dostępny raport) Czeska Poczta, notując pod kreską 744 mln czeskich koron (o ponad połowę mniejszy niż w 2022 roku). Poczta Polska zamknęła 2023 rok stratą 845 mln zł.

Rynek kurierski i pocztowy

Usługa powszechna od lat, według danych przedstawianych przez Pocztę Polską, pozostaje najmniej rentowną częścią rynku pocztowego, zaś w większości inni gracze opanowali rynek obsługi przesyłek e-handlu, które wymagają innych sortowni niż listy. – – Wiele poczt ma problemy, ponieważ mają obwiązek świadczenia usługi powszechnej, a wysyłanych jest coraz mniej listów. Z drugiej strony poczty mają znacznie więcej osób na umowach o pracę i wysokie uzwiązkowienie. Przy malejącym rynku to jest problem. bpost nie ma tragicznych wyników, ale otoczenie wymaga rewolucji, którą wdrażają firmy typu InPost. Poczta belgijska i La Poste trochę przespały zmiany, bo nie mają optymalnego modelu wykorzystania maszyn paczkowych i dostaw poza domem, które szybko zdobywają popularność – uważa prezes Last Mile Experts Marek Różycki.