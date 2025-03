Nie widać końca spadków rejestracji naczep

Eksperci podliczają, że chłodnie staniały zaledwie o 5,7%, ale stanowią specyficzną kategorię naczep. Ze względu na wymagania spedytorów ich zakupy są motywowane utrzymaniem wieku pojazdów we flotach i stąd wynika stosunkowo stabilny popyt naturalny, niezależny od sytuacji rynkowej.

Expertdata wskazuje w raporcie, że bardzo słaby popyt i duże ilości naczep na stokach przyczyniły się do głębokich spadków wartości, chociaż ich tempo lekko słabnie. „Wynika to z osiągnięcia granic możliwości rabatowania cen nowych naczep oraz braku motywacji do zakupów poprzez obniżanie cen ofertowych pojazdów używanych. W tej sytuacji mamy do czynienia z delikatną stabilizacją wartości w segmencie popularnych naczep transportowych, co jednak może wywoływać mylne wrażenie o powrocie popytu” zastrzegają analitycy.

Specjaliści Expertdata zauważają, że bieżące miesięczne spadki wartości liczone w stosunku do listopada 2024 roku są wciąż wysokie i w niektórych przypadkach przekraczają 3pp miesięcznie dla przeciętnych naczep zarejestrowanych w 2020 roku.

Niepokojącym trendem są duże spadki wartości cystern spożywczych, a szczególnie chemicznych, których wartości tradycyjnie były stabilne.

Zakaz importu gazu z Rosji doprowadził do 15-20-procentowej przeceny cystern do przewozu gazu. Zniknęło także zainteresowanie cysternami do przewozu paliw ciekłych. Szczyt popytu na nie pojawił się w pierwszym roku wojny na Ukrainie, gdy tamtejsi przewoźnicy musieli szybko zbudować flotę do transportu lądowego, a producenci mieli portfel zamówień wypełniony na kilka lat.