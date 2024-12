W przygotowaniu nowy tor podejściowy dla Świnoujścia

Wskazuje, że najlepszym potwierdzeniem, że inwestycja będzie opłacalna to wyłonienie konsorcjum DEME Concessions oraz QTerminals, które otrzymało 22 listopada w dzierżawę 75 ha terenu w Porcie Świnoujście na 30 lat. Na tej inwestycji zarobi także Skarb Państwa dzięki wpływom z ceł i podatków.

Terminal obsłuży nie tylko północno-zachodnią Polskę, w zasięgu jego oddziaływania znajdzie się także południowa Polska, a nawet Czechy. – Terminal to dobra alternatywa dla odbiorców w Czechach i północnowschodnich Niemczech. PKP PLK już ma na względzie konieczność modernizacji linii do Czech, czyli usunięcie wąskich gardeł na nadodrzance (linia CE-59). Jej modernizacja pochłonie 250 mln zł, a PKP PLK do końca roku wybierze projekt inwestycyjny modernizacji linii Szczecin- Świnoujście – wymienia Marchewka.

Budowę ostatniego odcinka S3 pod Świnoujściem kontynuuje GDDKiA i odda go do użytkowania jeszcze w tym roku.

Budowa terminala kontenerowego nie podoba się także Niemcom. W listopadzie przedstawiciele Portu Szczecin-Świnoujście i DEME odwiedzili gminę Ahlbeck i próbowali przekonać do inwestycji tamtejszych mieszkańców. Dlatego ważne jest pytanie, czy odbiorcy z Berlina zostaną klientami terminala. – To będzie zależało od firm logistycznych i transportowych. Jeśli oferta spedytorów będzie konkurencyjna, wschodnie Niemcy będą w strefie oddziaływania portu – uważa wiceminister.

Tor podejściowy

Na skutek niemieckiego sprzeciwy statki nie będą mogły korzystać z zachodniego toru podejściowego. Konieczna jest budowa wschodniego toru, kosztem 10 mld zł. Urząd Morski w Szczecinie ogłosił 3 stycznia przetarg na wykonanie studium wykonalności wraz z oddziaływaniem na środowisko i podpisał umowę 6 maja i od tego czasu wykonawca ma 32 miesiące na wykonanie prac.