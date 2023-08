Półmetek inwestycji w sortery Poczty Polskiej

To druga z trzech maszyn do automatycznego sortowania przesyłek KEP (kurierskich, ekspresowych i paczkowych) oddanych do użytku w tym roku. W Lublinie Poczta Polska przeznaczyła na realizację tej inwestycji niemal 50 mln zł. W maju podobne urządzenie zostało zainstalowane i uruchomione we Wrocławiu. W trzecim kwartale br. planowane jest zakończenie montażu kolejnego sortera w Lisim Ogonie pod Bydgoszczą. W wynajętej hali Poczta Polska przygotowuje sortownię Warszawa II w miejscowości Ciemne k. Radzymina. Ta maszyna ma zostać oddana do użytku w II kw. 2024 roku.

W ramach projektu rozbudowy Architektury Sieci Logistycznej (ASL) Poczta Polska sukcesywnie przekształca swoją infrastrukturę logistyczną z listowej na paczkową. W 2021 roku Ministerstwo Aktywów Państwowych podjęło decyzję o dokapitalizowaniu Poczty Polskiej w wysokości 190 mln zł. Środki te zostały przekazane na realizację zakupu i montażu nowoczesnych sorterów. Łączne nakłady na ten cel sięgają 350 mln zł. – Skarb Państwa jako właściciel inwestuje w rozwój infrastruktury logistycznej Poczty Polskiej, a udzielone w 2021 r. dofinansowanie z funduszu reprywatyzacji pozwala na modernizację i budowę centrów logistycznych oraz ich umaszynowienie. Wspieramy działania Poczty Polskiej, ukierunkowane na zwiększenie niezawodności i konkurencyjności na wymagającym rynku logistyki paczek. Modernizacja infrastruktury Poczty Polskiej w Lublinie to kolejny w ostatnim czasie projekt, który zwiększa potencjał innowacyjności i konkurencyjności całego regionu – wyjaśniał sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Jan Kanthak.

Konkurencja dokonała tego typu inwestycji lata temu, podnoszące sprawność operacyjną i zdobywając wart w ub.r. 9,6 mld zł rynek usług kurierskich, przy 110 mln przesyłek kurierskich, jak podlicza Urząd Komunikacji Elektronicznej. UKE podał w raporcie za 2022 rok, że Poczta Polska pod względem liczby obsłużonych przesyłek kurierskich zajęła w 2022 roku 3 miejsce, a pod względem przychodów dopiero 6 miejsce. W 2015 roku w obu rankingach Poczta Polska była na 4 miejscu. – Naszym celem jest znaczący wzrost przychodów z przesyłek kurierskich oraz szybka obsługa rosnących wolumenów przesyłek e-commerce. Aby go osiągnąć inwestujemy w modernizację obiektów logistycznych i parku maszynowego – podkreślił prezes Poczty Polskiej Krzysztof Falkowski.

Pracująca w Lublinie maszyna sortująca typu „Cross Belt” jest wyposażona w 3 podajniki ręczne, 1 teleskopowy, strefę kodowania ręcznego 2 stanowiska, 98 ześlizgów kierunkowych, 5 ześlizgów specjalnych, 48 ześlizgów pionowych oraz strefę podawania ręcznego małych przesyłek bezpośrednio na tace sortera (7 stanowisk). Długość całej pętli sortera wynosi 285 m, a jego wydajność operacyjna pozwoli na posortowanie ok. 7 tys. przesyłek na godzinę (z prędkością 2,5 m/s dla przesyłek standardowych).