Mimo spowolnienia kurierzy budują nowe obiekty

W Polsce 72 proc. dostaw odbywa się do automatów paczkowych, gdy w Europie 22 proc, do domu trafia 59 proc. przesyłek (w Europie 79 proc.) a do punktu odbioru 20 proc. (24 proc. w Europie). Na poczcie odbieranych jest 16 proc. przesyłek (17 proc w Europie) zaś w miejscu pracy 13 proc. (10 proc. w Europie).

W Polsce automaty paczkowe funkcjonują od kilkunastu lat, na dużą skalę wprowadził je InPost, który ma blisko 23 tys. maszyn. DPD zainstalował 7 tys., a DHL eCommerce 3 tys.

Inwestycje w nowe obiety

Pomimo spadku kupujących w internecie, DHL eCommerce otworzył Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Robakowie pod Poznaniem, InPost wynajął w Prologis obiekt magazynowo – biurowy na miarę (typy BTS – build-to-suit) o powierzchni 11 573 m kw. na terenie Rudy Śląskiej. DPD Polska otworzyła nowy Oddział Warszawa 4 (WA4) w City Point Targówek w Warszawie. Obiekt obsługuje prawobrzeżną Warszawę, część śródmieścia i tereny do Mińska Mazowieckiego. Ma 6 tys. m kw. powierzchni magazynowej i ponad 700 mkw. powierzchni biurowej. Oddział posiada łącznie 95 bram – 79 bram kurierskich oraz 16 bram do rozładunku i załadunku samochodów ciężarowych. Oddział zatrudnia 140 osób i ma podpisane umowy z 270 kurierami.

To jeden z ponad 60 oddziałów DPD w całej Polsce. Wyposażony jest (jako piąty oddział w Polsce) w automatyczny sorter o wydajności 6 tys. paczek na godzinę. Największy sorter DPD w Polsce, w Strykowie, ma wydajność 50 tys. paczek na godzinę.

Kurierzy mają do dyspozycji 20 ładowarek do samochodów elektrycznych, w tym 13 wiszących na ścianach przy dokach, reszta na słupkach na parkingu. Elektryczne samochody zużyją do jednej trzeciej energii kupowanej dla najemcy.