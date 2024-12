Wzbiera fala świątecznych paczek

Rozpoczął się okres wyprzedaży związanych z Czarnym Piątkiem. – Sklepy, kusząc klientów zniżkami, dążą do maksymalnego zwiększenia sprzedaży w rozpoczynającym się „złotym okresie” ostatniego kwartału. Dane pokazują, że od ok. 20 do 40 proc. rocznych obrotów sprzedaży przypada na okres przedświąteczny, w szczególności dwa ostatnie miesiące roku – wskazuje Małgorzata Kieżel, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Raport Mastercard SpendingPulse przewiduje, że od listopada do grudnia wydatki świąteczne w Europie wzrosną o 2,9 proc. rok do roku, zgodnie z analizą dotyczącą sprzedaży detalicznej w sklepach i online, dla wszystkich metod płatności. Szczególnie silny przyrost prognozowany jest w Polsce, która z wynikiem 6,4 proc. znajduje się na drugim miejscu wśród krajów europejskich po Węgrzech ze wzrostem 7,7 proc.

To będzie udany sezon

Z obserwacji GlobKurier.pl wynika, że tegoroczny Black Friday był zupełnie inny od poprzednich. – To zazwyczaj rynek międzynarodowy dominował w przyrostach wolumenów paczkowych i paletowych. W tym roku jednak widzimy słabość rynku francuskiego i niemieckiego. Na tle schłodzonej gospodarczo Europy Zachodniej, dużo lepiej prezentuje się polski konsument, który wykazał się umiarkowaną siłą i tu przyrosty były większe od konsumentów zagranicznych. Najszybciej rosnąca jest kategoria Sport i turystyka o około 31%, a najwolniej elektronika zaledwie 2%, r/r. Statystycznie świąteczny dzień szczytu wysyłek przypada między pierwszym a drugim tygodniem grudnia, więc miejmy nadzieję, że to co dla branży e-commerce najlepsze to dopiero przed nami, bo polski e-commerce jest mocno wydrenowany z marż – zauważa CEO Globkurier.pl Mateusz Pycia.

Optymistyczne prognozy ma także Alsendo. – Szczyt paczkowy w tym roku będzie udany, ale nie jest to hurra optymizm. Przez cały rok rynek e-commerce miał swoje wahania, z uwagi na zmienne nastroje konsumentów w kontekście robienia zakupów. Zakładamy jednak, że wzrost będzie poniżej 20 proc. (rok do roku) – InPost natomiast, że będzie to kilkanaście. Warto zaznaczyć jednak, że nasz region CEE napędza dynamikę wzrostu e-commerce w całej Europie – podkreśla Partnership Director, Alsendo Michał Wójcik.