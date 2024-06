Umowa transportowa z Ukrainą przedłużona. Co się zmieni?

Z przedłużenia umowy zadowoleni są przedstawiciele ukraińskiego rządu. – Porozumienie to jest potrzebne nie tylko Ukrainie, ma także pozytywny wpływ na rynek unijny, co potwierdzają liczby. Przykładowo, jeśli porównamy ubiegły rok z 2021 r., import z UE na Ukrainę wzrósł o ponad 45 proc. Udało się zwiększyć o 45 proc. drogowy eksport krajowych towarów – wskazał Derkacz w wypowiedzi dla agencji Ukrinform.

MI podało, że w okresie od 15 stycznia do 14 maja liczba kontroli samochodów z rejestracją ukraińską wzrosła o 213 proc. do 9464, natomiast liczba wydanych decyzji na przewoźnika wzrosła o 230 proc. Resort zapowiada, że od lipca ruszy kontrola zezwoleń w systemie SENT i obejmie na początek zezwolenia na kraje trzecie.