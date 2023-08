Zielona polityka wymaga dużo „zielonych”

Unijne regulacje zmuszą przedsiębiorców do przystosowania obiektów do nowych standardów. Dojście do celu „net zero” jest bardzo drogie, dlatego UE przewiduje osiągnięcie go w 2050 roku. – Budowa wypada drożej o 70-90 dol. z metra, ale te inwestycje dadzą płynność za kilka lat. ETS obciąży właścicieli obiektów niespełniających limitów emisji. Dla logistyki to odpowiednik podatku od nieruchomości – porównuje dyrektor doradztwa strategicznego ESG w JLL Jakub Frejlich.

Coraz powszechniejsza wśród przedsiębiorców jest świadomość, że uczestnicy rynku, którzy nie wprowadzą dyrektyw ESG przegrają. – Bez ESG nie będzie biznesu. Już teraz banki weryfikują swoich klientów pod kątem zrównoważonego rozwoju. Wzięcie kredytu pod inwestycje wiąże się z szeregiem pytań z tym związanych. Już dziś klient szuka operatora logistycznego, który wesprze go w zmniejszeniu śladu węglowego organizacji. Wszystkie usługi zlecone na zewnątrz wchodzą w III zakres CFP. My w Omedze Pilzno cały czas wdrażamy ekologiczne rozwiązania w obszarze zarówno magazynów, jak i oczywiście transportu. Badamy nasz ślad węglowy i raportujemy go do naszych klientów – wskazuje pełnomocnik ds. jakości i ekologii Omega Pilzno Łukasz Serafin.

Przeszkoda dla małych graczy

Chociaż wprowadzenie nowych regulacji stanowi istotny etap w ewolucji sektora logistycznego, to – jak zauważa Senior Facility Manager w Rohlig Suus Logistics Sylwester Wzorek – niekoniecznie zmieniają one istniejący model biznesowy. – Bez względu na to, czy firma posiada własny magazyn, czy wynajmuje go, umowy długoterminowe oraz inne wymogi pozostają aktualne i niezmiennie wymagają dostosowania do standardów ESG – podkreśla Wzorek.

Wskazuje, że 15 na 26 obiektów Rohlig Suus Logistics posiada certyfikację BREEAM, który potwierdza ekologiczność oraz wykorzystanie rozwiązań sprzyjającym ich użytkownikom. – W nowo uruchomionych lokalizacjach znajduje się szereg rozwiązań takich jak: panele fotowltaiczne, systemy inteligentnego oświetlenia LED, świetliki w dachach zapewniające duży dopływ naturalnego światła, w pełni olicznikowane wszystkie powierzchnie, aby na bieżąco monitorować nasze zużycia, ale także udogodnienia dla kierowców, m.in. miejsce do odpoczynku, prysznice czy możliwość przygotowania i podgrzewania posiłku – wymienia przedstawiciel Rohlig Suus Logistics.