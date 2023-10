W następstwie wspólnego wsparcia IRU i Greckiej Federacji Transportu Drogowego (OFAE) oraz testów e-CMR rząd grecki przystąpił do protokołu e-CMR. Wkrótce stanie się on obowiązkowym w UE, bowiem od 21 sierpnia 2024 roku na mocy rozporządzenia KE, we wszystkich krajach Unii Europejskiej powstanie platforma e-FTI (Electronic Freight Transport Information). Zagwarantuje ona bezpieczeństwo przechowywania danych i ich dostępności. – Za pośrednictwem platformy e-FTI zainteresowane podmioty będą przesyłały do systemu, niezbędne do przewozu dane. Na wszystkich etapach podróży ładunku, poszczególni przedstawiciele łańcucha dostaw, będą posiadali do nich wgląd oraz mieli możliwość ich aktualizacji w razie konieczności – zaznacza specjalistka GS1 Polska Agata Horzela.

Zarówno administracje celne, drogowe jak i przedsiębiorcy obiecują sobie znacznych oszczędności czasu i kosztów po wprowadzeniu e-CMR, czyli elektronicznego listu przewozowego. W Polsce firmy logistyczne już używają e-CMR w formie hybrydowej, z wydrukiem jednej kopii.