Za kierownicą w goglach

KOMENTARZ PARTNERA PUBLIKACJI

MAGDALENA RAŹNIKIEWICZ

HR MANAGER, RABEN TRANSPORT

Raben

Symulator jazdy ciężarówką w technologii VR ma dla nas kluczowe znaczenie, zarówno w obszarze szkoleń dla kierowców, jak również w procesie rekrutacji. Mając na uwadze aspekty bezpieczeństwa, a także rozwoju najistotniejszych umiejętności kierowców zawodowych, symulator jest rewolucyjnym narzędziem w procesie szkolenia kierowców. Dzięki wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości, możemy stworzyć szeroki wachlarz scenariuszy drogowych, które w rzeczywistym świecie są trudne do zaplanowania lub potencjalnie niebezpieczne. Użycie symulatora daje kierowcom możliwość przećwiczenia takich scenariuszy w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku, co jest niemożliwe do zrealizowania na zwykłym torze szkoleniowym. Dzięki temu rozwiązaniu nasze szkolenia są bardziej efektywne. Kolejną istotną zaletą jest możliwość indywidualnego dostosowania programów szkoleniowych. Symulator pozwala na monitorowanie reakcji i zachowań kierowcy, co daje nam precyzyjne dane do analizy i pomaga dostosować szkolenie do indywidualnych potrzeb każdego pracownika. Dzięki temu możemy skupić się na eliminacji konkretnych błędów lub rozwijaniu specyficznych umiejętności. Należy również wspomnieć, iż w Raben Transport symulator jazdy ciężarówką również odgrywa kluczową rolę już na etapie rekrutacji kierowców. Narzędzie to pozwala nam przeprowadzać wstępną ocenę umiejętności i predyspozycji kandydatów. Systemy symulacji zapewniają precyzyjne śledzenie i analizę danych, takich jak czas reakcji, dokładność manewrów, a także zachowanie w sytuacjach stresowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie wybrać również najlepszą ścieżkę wdrożenia naszych potencjalnych pracowników. Podsumowując, wykorzystanie symulatora jazdy ciężarówką w technologii VR w Raben Transport przynosi liczne korzyści zarówno w zakresie rozwoju umiejętności pracowników, procesie rekrutacji, jak i poprawy bezpieczeństwa. Jest to inwestycja, która przekłada się na zwiększenie efektywności operacyjnej, ale również przyczynia się do poprawy ogólnego bezpieczeństwa.