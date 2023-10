Kierowcy z dalekiej Azji na drogach Unii

W tym roku do końca września GITD wydał 80 554 tys. świadectw kierowcy. W 2022 roku Biuro ds. Transportu Międzynarodowego wydawało średnio miesięcznie 8883 świadectwa kierowcy, gdy w pierwszych trzech kwartałach br. miesięczne tempo nawet wzrosło do 8950 świadectw.

W obrocie prawnym znajdowało się na koniec września 2023 roku 170 095 tys., o 5,9 proc więcej niż na koniec 2022 roku. Rok wcześniej dynamika wzrostu przekroczyła 21 proc.

Malejące tempo wzrostu odzwierciedla spadek zapotrzebowania na nowych kierowców, ale i rosnące trudności z pozyskaniem rąk do pracy. Duże firmy jak Sachs Trans czy Trans Polonia mają własne szkoły dla kierowców. Trans Polonia rocznie kształci ok. stu osób i choć to spory wysiłek, to daleko jej do rekordu polskiego oddziału Girteki. Litewski gigant otworzył szkołę w Kazachstanie i daje ona 400 absolwentów miesięcznie, którzy następnie pracują za kierownicą litewskich aut w UE. Kierowców wysyła do UE także Uzbekistan.

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego zaznacza, że zauważalne jest mniejsze zainteresowanie kierowcami z Rosji, Mołdawii oraz Ukrainy. Coraz częściej działający w Polsce przedsiębiorcy sięgają po kierowców z takich państw jak: Filipiny, Indie, Uzbekistan, Zimbabwe, Turcja, Kazachstan, Kirgistan, Azerbejdżan, Tadżykistan.