Kryzys przyspiesza cyfryzację transportu drogowego

Integracja systemów

Kolejnym trendem jest nieustanny rozwój integracji pomiędzy telematyką, a systemami TMS, które korzystają z wielu danych zbieranych przez urządzenia, podpięte do szyny CAN, sond paliwa czy tachografów. – Dane te uzupełnia rozszerzona telematyka GBox Assist czyli komputer pokładowy, na który kierowca otrzymuje zadania i trasy przejazdu tworzone w systemie TMS, zwrotnie raportując wykonanie zadań czy przesyłając dokumenty CRM do rozliczenia z klientem – wymienia przedstawiciel Inelo.

Te same systemy nadzorują także styl jazdy kierowcy, premiując jazdę oszczędną i płynną. Zarazem informatyczne rozwiązania nie przez wszystkich są witane z otwartymi ramionami. – Z moich własnych obserwacji jak również z ustaleń konsultantów Log Cons Ltd., które do mnie trafiają, problem jest wykorzystanie tych systemów telematyki i TMS, które już firmy zakupiły, a nie nabywanie kolejnych. Większość systemów nadaje się do ponownego wdrożenia. Dzieje się tak z uwagi na dużą rotację pracowników i brak uporządkowanych procesów jak również systemowy opór kierowców i pracowników biura. I to jest podstawowy problem – podkreśla Woelke.

Uważa, że trasy powinny być zaplanowane szczegółowo, ale też realistycznie (czas, trasa, ruch na drodze itp.). – Każde zlecenie przewozowe powinno być rozpisane na zadania dla kierowcy od uruchomienia „maszyny” do jej zatrzymania. W tym oczywiście załadunki i rozładunki, ale też przybycie do wskazanych miejsc, oczekiwanie, tankowanie i przekraczanie granic. Wiąże się to z kolei ze statusami wykonania zadań i ich raportowania. To prowadzi do optymalnej wydajności i unikania strat w szczególności przy załadunkach i rozładunkach – zaznacza Woelke.

Wielkie koszty czy wielkie korzyści?

Wdrożenie systemu zarzadzania flotą to duży wysiłek dla firmy. Branża IT oferuje rozwiązania chmurowe, pozwalające wynajmować oprogramowanie. To dobry sposób na ominięcie bariery kosztów, ale są one najwyższe wtedy, gdy z systemów nie korzysta w sposób prawidłowy. – Samo regulowanie należności za systemy jest tylko pochodną tego czy one na siebie zarabiają z punktu widzenia właściciela. Im lepiej system wdrożony i pomocny w zarządzaniu operacyjnym i strategicznym firmą, im lepsze dane i raporty będące podstawą podejmowania decyzji tym sprawniejsza firma – stwierdza Woelke.