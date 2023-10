Włosi mniejszościowym udziałowcem portu Hamburg

Włoski armator MSC zaproponował wykup akcji HHLA pozostających na giełdzie. Wejście armatora miałoby nastąpić za pośrednictwem niemieckiej spółki zależnej. MSC wyjaśnia, że ​​zamierza nabyć wszystkie pływające akcje serii A spółki HHLA i formalnie oferuje nabycie także akcji klasy S znajdujących się w portfelu miasta Hamburg.

Oferta potwierdza umowę podpisaną w liście intencyjnym pomiędzy MSC a miastem Hamburg, zgodnie z którą w przypadku powodzenia transformacji powstanie spółka zarządzająca aktywami HHLA, w której gmina będzie miała co najmniej 50% udziałów plus jeden udział, zaś MSC do 49,9%. MSC oferuje 16,75 euro za każdą akcję klasy A, co stanowi premię w wysokości 45,15% w porównaniu do niezmienionej wartości zamknięcia z dnia 12 września 2023 roku.

MSC planuje znacząco zwiększyć pojemność ładunkową w terminalach HHLA już w 2025 r. i osiągnąć minimalną wielkość jednego miliona TEU od 2031 roku.

Obie podmioty uzgodniły już średnio- i długoterminowy biznesplan, budżet i długoterminowy plan inwestycyjny dotyczący rozbudowy i cyfryzacji portu w Hamburgu. Po sfinalizowaniu transakcji MSC zobowiązało się do utworzenia nowej niemieckiej siedziby w Hamburgu, która będzie zatrudniać od 500 do 700 osób.