Skarb państwa przejmie Polregio?

Brak umów i pieniędzy

Ekspert ds. transportu kolejowego Marcel Klinowski (w latach 2023-24 wiceprezes Polregio) przypomina, że przewoźnik przedstawił 10 projektów wartych 3 mld zł dla 9 województw na 98 elektrycznych zespołów trakcyjnych (ezt). – CUPT dobrze ocenił projekty, wszystkie parametry mieściły się w ramach celów i wszystkie 10 wniosków trafiło na listę podstawową. Zasięg pomocy i wartość wskaźnika były większe od wymaganego przez Komisję Europejską. Największymi wyzwaniami były terminy realizacji i obniżona wartość dofinansowania: fundusze KPO muszą być rozliczone do połowy 2026 roku, dlatego wraz 10 wnioskami Polregio złożyło m.in. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wnioski o przesunięcie kamienia milowego dla dostaw taboru kolejowego – z tym wyzwaniem mierzyło się zresztą większość uczestników konkursu. KE nie zgodziła się jednak na późniejsze rozliczenie dostaw taboru – wyjaśnia Klinowski.

Foto: Rzeczpospolita

Zaznacza, że do realizacji projektów tabor musiałby być wpisany do umów wieloletnich przez organizatorów, czyli marszałków województw. – Nie wszystkie umowy na wykonywanie usług publicznych pokrywały się okresami trwałości projektów KPO. Z niektórymi województwami Polregio realizuje umowy do 2026 roku (np. w woj. małopolskim i woj. pomorskim). Dlatego wypracowaliśmy model, aby tabor pozyskany w KPO był dzierżawiony organizatorom, aby był wykorzystywany w służbie publicznej już na zliberalizowanym rynku. Ten tabor nigdy by się nie zmarnował, a cele unijne byłyby zachowane, niezależnie od tego kto byłby operatorem w kolejnych latach. Dla Polregio byłaby to również szansa na zdywersyfikowanie źródeł przychodów - obok działalności przewozowej, mogłoby to być również zarządzanie parkiem taborowym na potrzeby połączeń regionalnych – podkreśla Klinowski.

Gdzie kucharek sześć

Zarząd firmy zmienił się w czerwcu ub.r. i ostatecznie Polregio wycofało się z udziału w KPO. Tabor współfinansowany ze środków unijnych trafi ostatecznie tylko do najbogatszych województw, co spowoduje ryzyko zwiększenia przepaści w ofercie dla pasażerów połączeń regionalnych pomiędzy województwami. 40 proc. taboru w dyspozycji Polregio to tabor dzierżawiony od marszałków.

Potrzeby Polregio są olbrzymie. Ok. 150 najstarszych pojazdów typu EN57 zbliża się drugiej naprawy głównej którą wykonuje się co 30 lat i technicznie oraz finansowo to się mija z celem. – Nie stawiałbym tezy, że los Polregio jest pogrzebany. To wyzwanie w dużej mierze dla organizatorów, którzy organizując przetargi na umowy wieloletnie będą musieli wpisać również wymóg zakupu nowego taboru. W perspektywie 2030 r. dotyczy to m.in. województw: podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego czy opolskiego. Z uwagi na brak kolejnych środków unijnych tabor trzeba będzie kupować za 100 proc. wartości – przypomina Klinowski.