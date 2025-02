Stadler wchodzi z lokomotywami na polski rynek

Wielosystemowy tłok

Największy tłok zrobi się na rynku lokomotyw wielosystemowych, na którym są wszyscy ważniejsi gracze, a i popyt jest spory. – Firmy ROSCO zawarły w ciągu ostatnich pięciu lat umowy ramowe z producentami na łączną ilość ponad 500 lokomotyw wielosystemowych – przypomina wiceprezes Newag Józef Michalik.

Nowosądecki producent rozwija ofertę czteroosiowych lokomotyw wielosystemowych Griffin. – Newag dostrzega długofalowy potencjał na rynku czeskim i słowackim. Podkreślenia wymaga fakt, że przez te kraje przebiega szlak korytarza Ren-Dunaj, a przez Słowację wiedzie połączenie normalnotorowe z Ukrainą. W odpowiedzi na zapotrzebowanie tego rynku posiadamy w ofercie wielosystemowe lokomotywy sześcioosiowe Dragon 2, które mogą być użytkowane na terenie Polski, Czech i Słowacji. Pierwsze z zamówionych przez Akiem lokomotywy Dragon 2 w wersji wielosystemowej oraz z modułem spalinowym, wydzierżawiła czeska grupa Budamar. Uprzednio, PKP Cargo zdecydowała się na zakup 24 lokomotyw Dragon 2, które są z powodzeniem eksploatowane na terenie Polski, Czech oraz Słowacji – przypomina Michalik.

Także dla innych producentów ostatni rok był w Polsce rekordowy. – Podpisaliśmy umowy na dostawę łącznie 56 lokomotyw wielosystemowych. Nowe zamówienia na lokomotywy wielosystemowe Traxx płynęły również z innych krajów regionu CEE, np. z Rumunii i Czech – wymienia prezes Alstom Polska Beata Rusinowicz.

Siemens podpisał umowę ramową z Cargounit na dostawę w najbliższych latach 100 lokomotyw. Niemiecki producent powiększył fabrykę lokomotyw w Monachium-Allach, której zdolności produkcyjne wzrosły do 350 lokomotyw rocznie. – Możemy pochwalić się fabryką produkującą najwięcej lokomotyw rocznie w Europie. Większość lokomotyw opuszczających nasz zakład to lokomotywy wielosystemowe, które są bardziej uniwersalne niż standardowe lokomotywy AC czy DC – zaznacza kierownik ds. sprzedaży lokomotyw – Jerzy Frejgandt. Zaznacza, że firma wprowadzi sporo nowości: podniesienie prędkości do 230 km/h, rozszerzy homologację na inne rynki – np. francuski w 2027 roku.

Wielosystemowe lokomotyw przygotowuje także Pesa, w nowej rodzinie Gama.