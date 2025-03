Kolejka chętnych po nowe lokomotywy

Zarząd OnTrain podpisał 29 listopada umowę z Alstom na dostawę 35 lokomotyw wielosystemowych Traxx Universal trzeciej generacji, z opcją zakupu przez OnTrain dodatkowych 20 pojazdów. Tabor objęty umową zostanie dopuszczony do eksploatacji na terenie Polski, Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji, Słowenii, Chorwacji i Serbii.

W ramach drugiej umowy, podpisanej 12 grudnia, Alstom dostarczy OnTrain pięć lokomotyw wielosystemowych Traxx Universal trzeciej generacji, dopuszczonych do pracy w Korytarzu Wschodnim, tj. w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech.

Newag zawarł 16 grudnia z WBW2 umowę na dostawy 10 lokomotyw Dragon 2 z modułem dojazdowym, wartości 212,4 mln zł. Dragony mają polską homologację. W opcji jest kolejne 10 elektrowozów.

Nowe wymagania

W sprzedaży nowych lokomotyw pomagają przepisy. Prezes Cargounit zaznacza, że wymóg wyposażenia lokomotyw w ETCS sprzyja zwiększeniu popytu na wymianę istniejących lokomotyw na nowoczesne wyposażone w ETCS, czego dobrym przykładem jest rynek czeski. Korzystający z czeskich torów przewoźnicy musieli zainstalować system ETCS we wszystkich lokomotywach. W szczycie popytu instalacyjnego usługa kosztowała milion euro, więcej niż wynosi cena starych elektrowozów (nowy to wydatek do 5 mln euro), co nie ułatwia przewoźnikom konkurencji z drogowym transportem.

Na dodatek nie ma co liczyć na spadek cen taboru, chociaż podaż wzrasta, bowiem z ofertą w Polsce wystartuje Stadler. – Ceny lokomotyw oraz czynsze w dużej mierze determinowane są przez koszty produkcji i nie spodziewamy się spadku cen lokomotyw po wejściu na rynek nowych produktów zapowiadanych przez producentów – stwierdza Boroń.