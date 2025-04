Polska firma może namieszać na światowym rynku symulatorów kolejowych

SIM Factor dostarczył już łącznie do klientów w kraju i na świecie 56 symulatorów, a kolejnych 38 symulatorów jest na różnym etapie produkcji. W roku 2025 wartość portfela zamówień SIM Factor zwiększyła się do ponad 14 mln zł i jest większa o blisko 7,5 mln zł od podpisanych kontraktów spółki w tym samym okresie ubiegłego roku. Symulator kosztuje od 0,5 mln zł do 2 mln zł w wersji z platforma ruchu, czyli siłownikami odtwarzającymi dynamikę jazdy.

Spółka od początku działalności realizowała innowacyjne projekty dofinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Do końca 2024 roku zrealizowała 12 takich projektów, z czego 11 zostało już pozytywnie rozliczonych, a jeden czeka na rozliczenie. Kwota dofinansowania przyznanego SIM Factor przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (wszystkie lata) to 29 mln zł.

Szansa na eksport

Producenci symulatorów oczekują rosnącego popytu za sprawą wdrażania ETCS oraz nowych regulacji. KE przygotowuje wdrożenie państwowych centrów egzaminacyjnych. Pierwsze zostało otwarte w Polsce, kolejne będzie uruchomione w Rumunii. Do niego także dostarczy dwa symulatory, a kontrakt (z 20-letnim utrzymaniem) wart jest 6,2 mln zł. – Wygrywając nasz pierwszy przetarg w Rumunii, rozszerzamy naszą obecność poza Polskę i zbliżamy się do ugruntowania naszej pozycji lidera w dziedzinie symulatorów kolejowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. To osiągnięcie stanowi mocny początek 2025 roku, z rekordowymi wynikami w pierwszym kwartale, obejmującymi ponad 3 mln zł brutto w podpisanych kontraktach oraz 8,2 mln zł netto w wygranych przetargach – zaznacza Wierzbicki.

Jednak największy kontrakt to dostawa dla brytyjskich kolei Northern (drugi przewoźnik w Wielkiej Brytanii) 32 symulatorów wartości 5, 5 mln funtów. – Walczyliśmy o kontrakt z Corys i nie zwyciężyliśmy ceną, ale lepszą ofertą – przekonuje wiceprezes SIM Factor Igor Dybciak.

Wskazuje, że SIM Factor ma grafikę pokazującą rzeczywiste tory w naturalnym otoczeniu z realistyczną grafiką, przygotowaną własnymi siłami. Spółka posiada zespół blisko 100 specjalistów: 25 osób zajmuje się produkcją hardware, w tym projektanci i serwis, 30-osobowy zespół programistów odpowiada za software, 30 grafików oraz enviro designerów projektuje i tworzy symulatory.