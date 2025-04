Pesymizm w branży kolejowej

Ocenia, że szeroki pesymizm może świadczyć o dobijaniu do tzw. dołka cyklu. – Spodziewamy się ożywienia w branży przewozów kolejowych w Polsce od 2 kwartału 2025 do 3 kwartału 2026, które to ożywienie napędzać będą inwestycje infrastrukturalne z KPO – zastrzega Boroń.

Stabilny wzrost

Także Urząd Transportu Kolejowego wskazuje na poprawę rynku transportu intermodalnego ostatnich latach w Polsce potwierdza poprawę jego kondycji w minionym roku. – Po spadkach odnotowanych w latach 2022 i 2023 wyniki podstawowych parametrów osiągnięte w 2024 r. są dużo lepsze i mogą wpisywać się w trend stabilnego wzrostu z okresu przed wybuchem wojny – zapewnia rzecznik UTK Tomasz Frankowski.

Urząd podsumowuje, że w 2024 roku masa przewiezionych ładunków intermodalnych wzrosła o blisko 3,2 mln ton w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając poziom 27,6 mln ton. Jednocześnie praca przewozowa zwiększyła się o ponad 0,9 mld tonokilometrów do poziomu 9,4 mld tonokilometrów. – Udział przewozów intermodalnych w ogólnym rynku przewozów kolejowych w Polsce również wzrósł. W 2024 r. wyniósł on 12,4% według masy ładunków oraz aż 16,1% według pracy przewozowej (w 2023 r. odpowiednio 10,6% i 13,7%). Są to najwyższe wartości od momentu rozpoczęcia zbierania danych przez Urząd Transportu Kolejowego – podkreśla Frankowski.

Kolejowy transport kontenerów i naczep odbywa się w znacznej części na trasach międzynarodowych. – Przewidując spowolnienie w segmencie przewozów towarowych w Polsce podjęliśmy decyzję o zwiększeniu dostaw nowoczesnych i w pełni homologowanych lokomotyw wielosystemowych Vectron MS, które oferujemy dla klientów w Polsce i za granicą – wyjaśnia Boroń.

Nowe spółki

Rzecznik UTK zaznacza, aby analizując informacje o przedsiębiorstwach, które wycofują się z rynku, także wziąć pod uwagę dane o nowych spółkach, które w międzyczasie dołączają do rynku. – W przypadku rynku kolejowych przewozów intermodalnych w 2023 r. takich spółek na rynku działało 29, a w 2024 r. ich liczba wzrosła do 39. Oznacza to, że mimo dominacji transportu drogowego w transporcie intermodalnym, coraz więcej przewoźników kolejowych widzi szansę na osiągnięcie zysku z działalności na tym rynku – przypomina rzecznik UTK.