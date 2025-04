Narodowy przewoźnik towarowy z potężną stratą

W 2024 roku strata netto Grupy PKP Cargo wyniosła 2,41 mld zł. Wpłynęły na to przede wszystkim odpisy z tytułu utraty wartości, które w 2024 roku łącznie wyniosły 2,1 mld zł. W 2024 roku przychody ze sprzedaży Grupy sięgnęły 4,46 mld zł i były o 18,8 proc. mniejsze rok do roku. EBITDA spadła z 1,08 mld zł w roku 2023 do blisko 300 mln zł w roku ubiegłym.

Zarząd Grupy PKP Cargo tłumaczy, że na wyniki poprzedniego roku znacząco wpłynęły przeskalowane zasoby i koszty stałe. – Spółka nie była dostosowana organizacyjnie, a także pod względem posiadanego zaplecza technicznego do realizowanych usług. Długoletnie zorientowanie spółki na schyłkowe przewozy węgla skutkuje posiadaniem nieodpowiedniego i niedopasowanego taboru, który nie odpowiada na potrzeby klientów. Dla przykładu około 75% całego taboru stanowią wagony do przewozu węgla, przy jedynie 30% pracy przewozowej przez nie realizowanej. Stąd uzasadnione były tak duże odpisy utraty wartości taboru i wdrożenie procesu naprawy Spółki – wyjaśnia członek zarządu ds. finansowych PKP Cargo w restrukturyzacji Michał Łotoszyński.

Od lipca 2024 roku PKP Cargo jest w restrukturyzacji, spółka optymalizuje zatrudnienie, zakończyła część umów dzierżawy zbędnych dla prowadzonej działalności, sprzedaje części składników majątku, ogranicza inwestycje i dostosowuje je do potrzeb przewozowych, reorganizuje struktury organizacyjne spółki. Szczegóły przedstawi w czerwcu, gdy złoży w odpowiednim sądzie plan restrukturyzacji. Na ten dokument czeka także audytor Spółki, który z powodu jego braku odstąpił od wydania opinii za 2024 rok. – Restrukturyzacja będzie długofalowa i potrwa kilka lat, ale wierzymy, że pozwoli nam ona stworzyć silną i rentowną Spółkę – zastrzega prezes PKP Cargo w restrukturyzacji Agnieszka Wasilewska-Semail.

Przypomina, że skupienie się na sektorze węglowym w 2022 roku spowodowało utratę udziałów rynkowych w perspektywicznych segmentach rynku. – Pracujemy także nad pozyskiwaniem nowych klientów (tylko w ostatnich miesiącach pozyskaliśmy czterdziestu nowych) oraz budowie nowych korytarzy przewozowych szczególnie we współpracy z zagranicznymi spółkami z Grupy PKP Cargo – dodaje Wasilewska-Semail