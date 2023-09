Nadążamy za rozwojem europejskiego rynku

Należące do Grupy PKP Kolejowe Zakłady Łączności w Bydgoszczy są liderem dostaw systemów informacji pasażerskiej. – Podstawową premierą zakładu na tegorocznym TRAKO jest wyświetlacz główny stacyjny o rozmiarach 3x1 m. Umożliwia on wyświetlanie na dworcu kompleksowej informacji o przyjazdach i odjazdach pociągów – opisuje prezes KZŁ.

Inną nowością jest wyświetlacz wielofunkcyjny dwustronny, stojący na peronie. Na nim z obu stron można wyświetlać informację o rozkładzie jazdy oraz reklamy bądź filmy. Urządzenia mają zmienioną stylistykę i funkcjonalności. – KZŁ zaprezentowały także zmodernizowany dekoder, czyli serce systemu rogłoszeniowego. Pobiera on sygnał cyfrowy o rozkładzie jazdy z centralnego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej i konwertuje go na sygnał analogowy, który słyszymy na dworcach jako głos informujący o przyjazdach i odjazdach pociągu. Dekoder jest sercem całego systemu rozgłoszeniowego na który składają się wzmacniacz, głośniki itd. – każdy kto ma domowy system Hi-fi wie jak to wygląda – wyjaśnia Michał Putkiewicz. Firma dostarcza też czujnik zajętości toru.

Prezes przypuszcza, że najważniejszy przebój to pakiet modernizacyjny. – W ostatnich latach dostarczyliśmy wiele tablic w technologii monochromatycznej w technologii LCD. Opracowaliśmy nowe moduły w technologii LED, które pasują 1:1 do starych tablic i umożliwiają zarządcom dworców modernizację tablic bez konieczności wymiany obudowy, a wymianę jedynie matryc. Wchodzimy w technologię pozwalającą na wyświetlanie informacji pasażerskiej w pełnej gamie RGB i z większą jasnością świecenia i pod lepszymi kątami patrzenia – zachwala prezes KZŁ.

Urządzenia są już dostępne i będą stopniowo pojawiały się na dworcach w najbliższych miesiącach, zgodnie z przetargami. – Rozwijamy kolejną grupę produktów, są to systemy monitorowania obiektów kolejowych, detekcji i nadzorowania tego co się dzieje na przejazdach kolejowych. Rozwijamy nowe funkcjonalności jak np. możliwość detekcji tablic rejestracyjnych i innych potrzebnych danych dla podmiotów kotrolujących danych – wyjaśnia Michał Putkiewicz.