Komitet Obrony Przewoźników i Przedsiębiorców Transportu z siedzibą w Siedlcach organizuje od 10 do 17 października protest z udziałem samochodów ciężarowych. Organizatorzy spodziewają się 1,5 tys. osób i planują, że kolumna ciężarówek przejedzie od godz. 10.00 w dniu 10 października ze skrzyżowania ul. Wiertniczej z Augustówki, do skrzyżowania z ul. Łowczą i będzie okupować ten odcinek Wiertniczej do godz. 10.00 dnia 17 października. Przy skrzyżowaniu Wiertniczej i Augustówki siedzibę ma TVN.

Prezydent Warszawy zakazał protestu, ale – jak informuje Kamil Ambroziak z KOPiPT – sąd uchylił decyzję. Zatem okolice ul. Augustówki i Wiertniczej mogą być zablokowane.

KOPiPT

Po wybuchu wojny i wdrożeniu unijnych pakietów sankcji, ustał ruch na wschód. Część przewoźników nie poradziła sobie ze znalezieniem nowych zleceniodawców i domaga się pomocy państwa. Tamtejsi działacze uważają, że licznym firmom grozi bankructwo.