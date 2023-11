Polscy przewoźnicy zablokowali granicę z Ukrainą

- wprowadzenia zakazu rejestracji w Polsce firm z kapitałem spoza UE.

Protest doprowadzi do dużych korków, choć 6 listopada o 19.43 czas oczekiwania w Korczowej wynosił 6 godzin, gdy 2 listopada rano ten czas wynosił 5 godzin. W Hrebenne czas był taki sam w obu tych dniach, zaś w Dorohusku zmalał z 2 godzin do zera.

W pierwszych dziesięciu miesiącach br. Oddział Celny Drogowy w Dorohusku odprawił na przywozie 174,2 tys. samochodów ciężarowych, a na wywozie 193,1 tys. OCD w Korczowej odprawił w tym samym okresie na przywozie 68 tys. a na wywozie 107,3 tys. ciężarówek.

Czytaj więcej Drogowy Stagnacja w europejskim transporcie drogowym. Poprawa możliwa w 2024 roku Przewozy drogowe w Europie padły ofiarą spowolnienia gospodarczego, które ograniczy tegoroczny wzrost sektora do zaledwie 1,4%. Lepsza koniunktura spodziewana jest w 2024 r., choć w opinii branżowych ekspertów wielu problemów można było uniknąć.

Do wybuchu wojny dostęp do rynku regulowały wymieniane między Polską i Ukrainą zezwolenia. Od czerwca 2022 roku Unia Europejska zniosła zezwolenia, co otworzyło unijny i polski rynek dla ukraińskich przewoźników.