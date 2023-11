Blokada Baltic Hub zawieszona

Zawieszamy protest przed Baltic Hub po rozmowach 3 listopada. Kolejna tura zaplanowana jest na 16 listopada i do tego czasu nic się nie wydarzy – informuje prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Tomasz Rejek.

Dyrektor generalny Baltic Hub Container Terminal Charles Baker zaznaczył, że operacje odbywają się bez przerwy w systemie 24/7 i z perspektywy efektywności firma nie może sobie pozwolić na inne rozwiązanie w stosunku do przewoźników, którzy nie płacą za żadne usługi w terminalu, a oczekują specjalnego traktowania i przyjazdu o dowolnej, preferowanej przez nich porze. Podkreślił, że terminal obsługuje więcej ciężarówek niż kiedykolwiek wcześniej, a średni czas obsługi pojedynczego pojazdu wynosi 43 minuty, co jest wynikiem zbliżonym do średniej europejskiej.

Przewoźnicy jednak wskazują, że operacje placowe są nieefektywne. Domagają się sprawniejszej obsługi ciężarówek w największym na Bałtyku terminalu kontenerowym. Wskazują, że już od pięciu lat zmagają się z niewydajną obsługą. Podobne zastrzeżenia mają przewoźnicy kolejowi, którzy wskazują, że 40 proc. okienek pociągów jest niewykorzystanych. Spedytorzy dodają, że czekają tydzień na wystawienie kontenera.

Powolna obsługa odbija się na armatorach: ich oceaniczne statki stoją na redzie oczekując na wejście do terminala, czego wcześniej nie było. Maersk już przekierował połączenie z Gdańska do Hamburga. – Obawiamy się, że armatorzy na stałe przeniosą serwisy oceaniczne z Gdańska do Hamburga i Polska na dobre straci oceaniczne połączenia. Dla klientów to złe wiadomości, bo oznaczają dłuższy czas transportu i wyższe koszty – ocenia przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński.