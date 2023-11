Armatorzy stawiają na LNG i metanol

Gazowce

Drugim co do wielkości rodzajem paliwa jest LPG, w którym zakontraktowano 43 statki, statki dwupaliwowe, co stanowi ok. 63 proc. portfela zamówień. Około 56 proc. zamówień kontenerowych, czyli 147 statków, zostanie zbudowanych w wersji dwunapędowej.

Czytaj więcej Drogowy Przewoźnicy zablokują terminale samochodowe z Ukrainą Polscy przewoźnicy zapowiadają blokadę trzech terminali na granicy z Ukrainą. Domagają się udrożnienia granicy i pracy.

Najpopularniejszym statkiem zamawianym w Korei Południowej są kontenerowce (w sumie 263 statki), za nimi plasują się zbiornikowce LNG z 249 statkami, na trzecim miejscu znajdują się tankowce z całkowitą liczbą 135, a zbiornikowce LPG są na czwartym miejscu z 67 statkami.

Najcenniejszym zamówionym sektorem są zbiornikowce LNG, warte 34,2 mld dolarów. W ostatnich dwóch latach w tym sektorze odnotowano niezwykły wzrost wartości, który przekroczył rekordowy poziom na koniec trzeciego kwartału 2022 r. i od tego czasu stale rośnie. Cena kontraktowa nowo wybudowanego dużego statku LNG o pojemności 174 000 m3 wzrosła o ok. 26,37 proc. od października 2021 r. z 203,83 mln dol. do 257,74 mln dol. Od października 2021 r. na całym świecie złożono 285 zamówień na statki LNG, co stanowi 27,4 proc. czynnej floty. – Wynika to z poprawy popytu, będącej efektem trwającego konfliktu pomiędzy Ukrainą a Rosją. Pomimo stosunkowo małej floty składającej się z 1039 statków, rosnący światowy popyt na LNG spowodował, że wartości są niebotycznie wysokie, a wartość floty przewoźników LNG wynosi obecnie 190 miliardów dolarów – oblicza Galanopoulos-Jones.