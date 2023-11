Przewoźnicy zablokują terminale samochodowe z Ukrainą

Czytaj więcej Szynowy Pesa zdobyła wart 3 mld zł eksportowy kontrakt Bydgoski producent po raz kolejny wygrał z Alstomem, tym razem na dostawę 62 pojazdów dla Kolei Rumuńskich.

Mekler podkreśla, że z miliona przewozów połowę powinni wykonać polscy przewoźnicy i tutaj płacić podatki. Tymczasem polskie samochody stoją na Ukrainie w elektronicznej kolejce, której system jest tak skonstruowany, że daje ułatwienia tamtejszym firmom. – Nasze stoją po 12 dni na wyjazd z Ukrainy. Żeby legalnie wprowadzić auto do elektronicznej kolejki muszę wjechać nim na Ukrainę. Polscy przewoźnicy jeżdżą do Lwowa, a najdalej do Kijowa. To zajmuje 2 dni, a 10 dni stoją. Natomiast ukraińska firma może zarezerwować miejsce z kilkudniowym wyprzedzeniem, zanim rozpocznie transport. Po rejestracji może zmieniać w systemie numery rejestracyjne aut, a nasze firmy nie mają takich możliwości. Jeżeli mimo to wypadnie im dzień czy dwa oczekiwania, zostawią auto na bazie, kierowca odpocznie, zrobi pauzę i ma wszystko w porządku. Tak pracować się nie da – stwierdza Borkowski.

W poprzednim tygodniu na 27 tys. ciężarówek stojących w kolejce na wyjazd do Polski, tylko 1700 było polskich. – Nie chcemy Ukraińcom zabierać pracy, wracam na pusto i jeszcze tracę czas – stwierdza Borkowski.

Polscy przewoźnicy nie mogą na tym kierunku zatrudniać Ukraińców. – Nie dostanę dla tego człowieka pozwolenia na wjazd i wyjazd z Ukrainy, podczas gdy firmy ukraińskie mają dostęp do programu Szlak i w którym rejestrują wyjazdy – wyjaśnia Borkowski.

Dodaje, że polscy kierowcy nie chcą pracować w takich warunkach, siedzieć bezczynnie w kabinie po 10 dni. – Po kolei odchodzą z mojej firmy, bo nie chcą jeździć na Ukrainę. Za chwilę zostanę bez kierowców i nie mogę dłużej czekać na Bóg wie co – tłumaczy Borkowski.

Zakaz rejestracji firm spoza Unii Europejskiej

Przewoźnicy uważają także, że przepisy regulujące zakładanie firm transportu drogowego powinny stawiać wyższe wymagania. – Trzeba to zmienić, bo obecne podejście jest zbyt liberalne. W Niemczech do założenia firmy trzeba spełnić poważne wymagania, a u nas do założenia spółki wystarczy 5 tys. zł kapitału, a gdzie potem przy takim kapitale odpowiadać za zobowiązania? Podobnie jest z gwarancjami ubezpieczeniowymi za 150 euro, które są fikcją – wymienia Borkowski.