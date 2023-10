Pesa zdobyła wart 3 mld zł eksportowy kontrakt

Chodzi o przetarg na zakup 62 elektrycznych zespołów trakcyjnych dla kolei regionalnych (RE-R) dla 3 regionów: Bukareszt, Cluj, Iasi, rozpisany przez Rumuńską Agencję Reformy Kolejnictwa. ARF to rządowa instytucja w Rumunii, która centralnie kupuje tabor, a także organizuje i finansuje przewozy pasażerskie w Rumunii w ramach umów PSO. Wyceniona na 3miliardy zł oferta Pesy zakłada dostawę pojazdów oraz ich utrzymanie w okresie 15 lat z możliwością przedłużenia umowy na utrzymanie na kolejne 15 lat.

Pesa zobowiązała się wybudować na terenie 3 nieruchomości kolejowych trzy nowoczesne centra utrzymania dla wszystkich 62 zestawów trakcyjnych. – Zamówienia nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Rumuńskich to ważny krok w realizacji Strategii Pesa 2030+ w kontekście ekspansji zagranicznej. To kolejny kraj Trójmorza, do którego dostarczymy nasze najbardziej zaawansowane technologicznie pojazdy i będziemy tworzyć lokalne centra utrzymaniowe. Zwiększanie obecności Pesy w tym rejonie to także jeden z elementów przygotowań do zaoferowania pojazdów klasy HS dla linii realizowanych w ramach Via Baltica – podkreśla prezes Pesa Krzysztof Zdziarski.

Rumuńska agencja ARF już wcześniej informowała o wyborze oferty Pesa w drugim postępowaniu na zakup 29 EMU (elektrycznych zestawów trakcyjnych) INTER-REGIO (RE-IR) dla regionu Bukareszt.Budżet tego przetargu to ok. 1.2 miliarda zł. Oferta obejmuje dostawę pojazdów z usługą utrzymania w okresie 15 lat z możliwością przedłużenia umowy na utrzymanie na kolejne 15 lat. W tym przetargu Pesa rywalizowała z francuską firmą Alstom, która po ogłoszeniu zwycięstwa bydgoskiego producenta złożyła w tej sprawie odwołanie. Trwa procedura rozpatrywania tego odwołania, a ostateczna decyzja powinna zapaść jeszcze w tym roku.

Pesa zapowiada uczestnictwo w kolejnych przetargach organizowanych przez miasta rumuńskie na zakup tramwajów dla Oradea, Bukaresztu, Ploesti, Iasi, Bukareszt, Galati. Pesa ma ponad 10-procentowy udział w rumuńskim rynku tramwajowym.