Amerykański gigant kurierski traci biznes

Klienci unikają ryzyka

Analitycy rynku wskazują, że długie i trudne negocjacje ze związkami zawodowymi Teamsters, które mogły doprowadzić do strajku ponad 340 tysięcy pracowników w USA spowodowały, że klienci szukali alternatywy dla swoich wysyłek. – Potencjalny strajk, mógł doprowadzić do paraliżu sieci dystrybucyjnej UPS, co w efekcie mogło skutkować wielkimi zatorami i opóźnianiami w łańcuchu dystrybucyjnym. Wielu klientów nie mogło sobie pozwolić na takie ryzyko i szukali alternatywnych rozwiązań, aby uniknąć problemu, który mógł się pojawić w sierpniu br. W konsekwencji UPS stracił część klientów i wolumenu, który teraz będzie ciężko odzyskać, szczególnie, że wolumeny trafiły zarówno do bezpośredniej konkurencji jaką jest FedEx czy USPS, ale także do mniejszych, ale bardzo dynamicznie rozwijających się operatorów lokalnych – ocenia wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral.

Przyznaje, że w wielu regionach świata obserwowano spowolnienie gospodarcze i zmniejszenie ilości przesyłek generowanych zarówno przez duże firmy jak i SME. – Na wielu rynkach obserwujemy stagnację w obszarze przesyłek B2B, dalszy, lecz niższy niż oczekiwano wzrost wolumenów w segmencie B2C oraz coraz szybciej rosnący popyt na usługi C2C. Jak wiemy UPS niestety nie jest liderem w tych dwóch ostatnich segmentach, co nie napawa optymizmem, przynajmniej na najbliższe miesiące. UPS powinien zrewidować swoja politykę dotyczącą segmentu B2C a także pomyśleć o C2C, aby w rozsądny sposób zbalansować przychody oraz koszty operacyjne – uważa wiceprezes Last Mile Experts.

Pozytywną informacją w tym zakresie jest ogłoszony kilka dni temu zakup firmy Happy Returns (aktualnie będącej w portfelu PayPal) posiadającej blisko 9 000 punktów PUDO na terenie USA. – W lutym 2012 roku UPS zakupił w Europie sieć punktów zbudowaną przez Belgijską firmę Kiala. Na bazie tej transakcji firma zaczęła budować własną sieć punktów PUDO pod nazwą „UPS Access Point”, przy integracji, której miałem możliwość współpracy jako koordynator ze strony UPS – przypomina Gral.

UPS prognozuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za 2023 rok wyniosą między 91,3 mld dol. a 92,3 mld dol., czyli będą o 10 proc. mniejsze od uzyskanych w 2022 roku. Spółka zatrudnia ponad pół mln osób.