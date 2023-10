Zły czas na podwyżki myta

Przewoźnicy powinni przerzucić podwyżkę na klientów, jednak nie będzie to łatwy proces. Doświadczenie wskazuje, że nie uda się tego zrobić w całości. – Szczególnie ważne w ograniczaniu skutków wzrostu maut będzie wdrożenie szczegółowego planowania trasy przez dyspozytora dla kierowcy począwszy od rozpoczęcia pracy pojazdu do jej zakończenia. Ważne są także dobrze zrobione procesy: obsługi zlecenia, ofertowania, obiegu dokumentów i fakturowania. A gdyby jeszcze tego było za mało to przegląd przepływów finansowych, terminów wpływu należności i zapadalności zobowiązań pod kątem refinansowania – uważa prezes firmy doradczej Log Cons Ltd. Grzegorz Woelke.

Dodaje, że ruszyło też robienie zapasów przed podwyżką maut, co doprowadziło do chwilowej poprawy na rynku frachtu, gdyż ilość ładunków minimalnie wzrosła, jak zauważa Woelke.

Od połowy przyszłego roku obowiązkiem myta zostaną objęte w Niemczech małe pojazdy użytkowe o masie powyżej 3,5 tony.