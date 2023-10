Jedwabny szlak dla e-handlu

W pierwszej połowie 2023 roku na trasie między Chinami i Europą przejechało 8641 pociągów, które przetransportowały 936 tys. TEU. Oznacza to wzrost o (odpowiednio) 16 i 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrosty koleje zawdzięczają przewozom do Rosji.

Odliczając rynek rosyjski, z danych ULTC wynika, że przewozy do Europy (Polska, Niemcy, Belgia, Węgry i Holandia) zmalały o 48,5 proc. do 114 tys. TEU. Z tej liczby 73,7 tys. TEU przesłano w kierunku zachodnim, a 40,3 tys. TEU w kierunku wschodnim. Kontenery przesłane do pięciu wymienionych wyżej krajów stanowiły 12 proc. całkowitej liczby pojemników wysłanych chińskim ekspresem.

Z Chin do Polski wysłano w pierwszym półroczu 60,6 tys. TEU, co oznacza spadek o 27,4 proc., do Niemiec 7,1 tys. TEU (spadek o 82,5 proc.), do Belgii 3,5 tys. TEU (-58,4 proc.), na Węgry 1,5 tys. TEU (-44,8 proc.) i do Holandii 1,1 tys. TEU (-79,7 proc.).

Z Polski do Chin wyjechało 2,2 tys. TEU (spadek o 83,6 proc.), z Niemiec 36,8 tys. TEU (-34,8 proc.), z Holandii 1,3 tys. TEU (-73 proc.), wynika z danych ERAI.

Spadek liczby przesyłek doprowadził do poprawy czasów przejazdu, który trwa 10 dni pomiędzy stacjami krańcowymi.