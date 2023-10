Przewozy intermodalne dadzą odpocząć kierowcom

Intermodalni przewoźnicy konkurują z żeglugą przybrzeżną w transporcie do i z Wielkiej Brytanii. Ten kierunek pokazuje, jak trudnym jest zorganizowanie intermodalnych połączeń. – Wielka Brytania ma zapotrzebowanie na eksporty większe niż na wysyłki, więc nie ma zbilansowania przewozów i jeden kierunek musi pokryć koszty przewozu w obie strony. Nie ma jak rotować jednostek ładujących – tłumaczy Monika Pietraszak.

Podkreśla, że ceny transportu dyktuje rynek. – Nawet jeśli znajdziemy transport powrotny, to jest on mało opłacalny i eksport do Zjednoczonego Królestwa musi w części pokryć koszty powrotu. To samo obserwujemy w transporcie drogowym, gdzie mocno wystrzeliły stawki eksportowe, które muszą pokryć wydatki na zjazd do domu – wskazuje Monika Pietraszak.

Raben korzysta z kolejowych połączeń komercyjnych. – Jeśli wzrosną wysyłane ilości, chcemy skorzystać z własnego pociągu, mieszczącego 38 naczep w jednym składzie. Organizacyjnie pracujemy, aby w połowie 2024 roku wystartować z własnym pociągiem – zapowiada Monika Pietraszak.

KOMENTARZ PARTNERA PUBLIKACJI