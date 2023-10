Wielton zamierza nadal przejmować

Grupa zakłada, że w 2027 roku przychody sięgną 1,5 mld euro, wobec 732 mln euro w 2022 roku. W tym samym czasie wielkość sprzedaży wzrośnie do 45 tys. pojazdów, z 23,2 tys. w roku ubiegłym. Marżowość wzrośnie z 5,9 do 8 proc., przewiduje grupa. – Grupa rozwijać się będzie na wszystkich strategicznych kierunkach, poza Rosją i Białorusią. Pozwoli to na zbudowanie prawie 13% udziałów w europejskim rynku naczep. W tak dynamicznym rozwoju priorytetem pozostanie stabilna kondycja finansowa Grupy z bezpiecznym wskaźnikiem długu netto do EBITDA na poziomie ok. 2,5, w czym pomoże prognozowana na 2027 rok 8-procentowa marża EBITDA – wyjaśnia prezes zarządu Grupy Wielton Paweł Szataniak.

Nowe rynki

Grupa zakłada, że jej udziały w europejskim rynku produktów drogowych rejestrowanych zwiększą się z 6,7 proc. w 2022 roku do około 13 proc. w 2027 roku. Większościowe udziały w sprzedaży Grupy utrzymają Polska, Francja i Wielka Brytania. Strategia Grupy zakłada większą dywersyfikację sprzedaży. Udział pozostałych rynków w wolumenach Grupy wzrośnie z 36 proc. do 48 proc., co będzie wspierane lokalnymi montowaniami.

Grupa zakłada w strategii, że blisko połowa wzrostu będzie pochodzić z największej grupy produktowej na rynku - naczep uniwersalnych. Silne wzrosty odnotują również m.in. wywrotki, a grupa przygotowuje się do wdrożenia do produkcji własnych furgonów i chłodni, do których panele produkowane będą w nowym zakładzie grupy w Bełchatowie.

Grupa spodziewa się wzrostu przychodów również dzięki telematyce i zamierza inwestować w automatyzację oraz robotyzację produkcji. Planuje rozpoczęcie produkcji własnych osi mechanicznych i elektrycznych, które będą miały premierę w chłodniach. Grupa wejdzie także w zarządzanie cyklem życia naczepy, co oznacza nie tylko handel naczepami z drugiej ręki, ale także przemysłowe odnawianie.